İYİ Parti lideri Dervişoğlu'ndan iktidara 'emekli zammı' tepkisi: Bu emekliye idam fermanıdır

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

İzmir'de yaşanan elektrik kaçağı nedeniyle 2 kişinin hayatını kaybetmesine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Dervişoğlu, "İster yerel yönetim ister merkezi yönetim ister özel şirket olan asıl eksik olan kamu denetiminin yokluğudur. Bu olayın yakın takipçisi olacağımızı milletin kürsüsünden bir kez daha ifade ediyoruz'" ifadelerini kullandı.

Bakan Şimşek'e tepki

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'e tepki gösteren Dervişoğlu, "Gelelim en can yakan konuya ve onun kahramanı ‘vergimatik’ Mehmet’e… Zatımuhterem demiş ki, ‘Ben İngiltere’de kredi kartına taksit görmedim. Haklıdır görmemiştir. Bir İngiliz vatandaşı olarak pek iyi şartlarda yaşadığını hepimiz biliyoruz" dedi.

"Emekli zammı" açıklaması

İktidara ekonomi üzerinden eleştirilerde bulunan Dervişoğlu, "Emekli vatandaşlarımızın artık dayanacak gücü kalmamıştır. Sabırlarının sonuna gelmiştir. Ülkemizin yerli ve milli tek ekonomi uzmanı sayın Erdoğan içinde bulunduğu hayal dünyasından bir an önce çıkmayı denemelidir" diye konuştu.

En düşük emekli aylığının 12 bin 500 TL'ye çıkarılmasına ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Dervişoğlu, "10 bin lira olan emekli aylığı aynı mı kalsın, yoksa 12 bin lira mı olsun? Sonunda 12 bin 500 lirada mutabık kalmışlardır. Bu emekliye idam fermanıdır" dedi.

Dervişoğlu, sözlerine şöyle devam etti:

"Bu emekliye ‘öl’ demektir, bu emekliye ‘yaşama’ demektir. ‘Doyma, barınma, ısınma’ demektir. Yazıklar olsun hepinize, emekliye reva gördüğünüz bu artış lüks ve şatafat meraklısı Saray bürokratlarınızın il ve ilçe yöneticilerinizin ödediği yemek hesaplarının bahşişi bile değildir. Utanın..."