İYİ Parti milletvekilleri bütçe görüşmelerinde konuştu: Türkiye asgari ücret tuzağındadır

TBMM Genel Kurulunda Çalışma ve Sosyal Güvenlik, İçişleri, Tarım ve Orman bakanlıklarının 2025 yılı bütçeleri üzerinde İYİ Parti milletvekilleri söz aldı.

İYİ Parti Samsun Milletvekili Erhan Usta, "Türkiye, bugün maalesef asgari ücret tuzağındadır. Bu tuzaktan Türkiye'yi çıkaramazsak çalışanların ne niteliklerini artırabilirsiniz ne de gelir dağılımını düzeltebilirsiniz ne de pastanın tamamını büyütebilirsiniz." dedi.

“Asgari ücretliler temsil edilemiyor”

İYİ Parti Samsun Milletvekili Usta, Asgari Ücret Tespit Komisyonunu eleştirerek, Komisyonun yapısında sorunların bulunduğunu, asgari ücretlilerin temsil edilmediğini ve yapısının mutlaka değiştirilmesinin gerektiğini söyledi.

“Asgari ücret ise aile geçimi üzerinden tespit edilmeli”

Asgari ücret belirlenirken kişiler üzerinden bir düzenleme yapıldığını öne süren Usta, birçok Avrupa ülkesindeki uygulamanın ise aile geçimi üzerinden yapıldığını, Türkiye'de de bu uygulamanın dikkate alınmasının gerektiğini dile getirdi.

Usta, Türkiye'de sendikalaşma oranının çok düşük olduğunu belirterek, yüzde 15 sendikalaşma oranı ile demokratik sendika haklarının elde edilemeyeceğini, sendikalaşmanın önündeki engellerin kaldırılmasının gerektiğini savundu.

“2025 yılı asgari ücreti 28 bin olmalı”

2025 yılından geçerli olacak yeni asgari ücrete ilişkin taleplerinin 28 bin Türk lirası olduğunu bildiren Usta, "Bu, hiçbir pazarlık marjı olmayan, mutlak surette hem işçiye verilmesi gereken hem işverene hesap ederek verilmiş bir rakamdır." dedi.

Usta, asgari ücretin enflasyonun temel dinamiği olmadığına işaret ederek, Türkiye'de son dönemdeki enflasyonun ücretten değil yüksek kar marjlarından kaynaklandığını söyledi.

“Türkiye asgari ücret tuzağındadır”

Asgari ücret belirlenirken temel kriterin enflasyon olmaması gerektiğini savunan Usta, "Türkiye'de hiç olmamalı. AK Parti hükümetinin son dönemlerde özellikle enflasyonu düşük gösterme konusunda bir gayreti var. Bizim önerimiz şu; madem milli gelir bir pasta ve çalışanların da bu pastadan pay alması gerekiyor, gelin, bunların paylarını belli ölçüde sabit tutalım ve küçük küçük artıralım. Türkiye, bugün maalesef asgari ücret tuzağındadır. Bu tuzaktan Türkiye'yi çıkaramazsak çalışanların ne niteliklerini artırabilirsiniz ne de gelir dağılımını düzeltebilirsiniz ne de pastanın tamamını büyütebilirsiniz."

“Emekliye seyyanen zam verilmeli”

Emekli maaşlarına ilişkin de Usta, "Verilen sözler tutulsun. Emeklilere seyyanen zamlarının verilmesi lazım. 12 bin 500 lira emekli maaşı ile geçinmek mümkün değildir. Daha yüksek alanların da maaşlarının da orantılı bir şekilde düzeltilmesi lazım." dedi.

Yüksel Selçuk Türkoğlu: 2025 yılı bütçesinde vatandaş yok

İYİ Parti Bursa Milletvekili Yüksel Selçuk Türkoğlu da 2025 yılı bütçesinde vatandaşın olmadığını öne sürerek, "İçinde her şeyin olduğu, bir tek milletin kendisinin olmadığı, basit usulde tutulmuş bir muhasebe defteri bütçe dayatılmıştır. Bu bütçenin içerisinde millet olsaydı 16 milyon 154 bin emekliyi kök maaşa mahkum etmez, bu hayatın yükünü çekmiş çileli insanlarımızın kökünü kurutmazdınız." ifadelerini kullandı.

Ayyüce Türkeş Taş: Askerlik borçlanması uygulaması örnek alınmalı

İYİ Parti Adana Milletvekili Ayyüce Türkeş Taş da sigortalı çalışma hayatına başlamadan önce çocuk sahibi olan kadınların bu sürelerini emekliliklerine dahil edebilmeleri için gerekli düzenlemelerin yapılmasını istedi.

"Doğum oranlarını artırmaya çalışan, en az 3 çocuk sahibi olmayı teşvik etmekle övünen iktidar, maalesef doğum yapan kadınları adeta cezalandırıyor" diyen Taş, annelerin haklarının verilmediğini savundu.

Taş, mevcut mevzuata göre doğum borçlanmasından yararlanabilmek için doğumun sigortalı çalışmaya başladıktan sonra gerçekleşmiş olmasının gerektiğini belirterek, bu durumun sigorta öncesi doğum yapan kadınların önemli bir bölümünü mağdur ettiğini söyledi.

Kadınların annelik gibi kutsal bir görevi yerine getirirken çalışma hayatından uzak kaldıkları dönemlerin emeklilik primine dahil edilmemesinin sosyal adalet ve eşitlik ilkeleriyle uyuşmadığını ifade eden Taş, "Bu düzenleme konusunda erkeklerin askerlik borçlanması uygulaması örnek alınabilir. Bu, hem kadınların emeklilik hakkını iyileştirecek hem de ailevi ve ekonomik sorumluluklarını yerine getirmelerine katkı sağlayacak." dedi.

Sigortasız tarım işçiliğinin de önemli bir sorun olduğuna dikkati çeken Taş, tarım sektöründe çalışan kadınların çoğunun sigortasız ve düşük ücretlerle ve zor koşullarda istihdam edildiğini anlattı.

Burhanettin Kocamaz: Polislerin askerlik borçlanması sorunu giderilmeli

İYİ Parti Mersin Milletvekili Burhanettin Kocamaz, Türkiye'de hemen hemen her alanda şiddetin boyutunun arttığını belirterek, iş yeri baskınları, silahlı saldırılar ve cinayet olaylarının sokakları tehlikeli ve güvensiz hale getirdiğini söyledi.

Bu durumun toplumda herkesi rahatsız ettiğini ifade eden Kocamaz, yaşanan asayiş olaylarının Türkiye’nin itibarını da olumsuz etkilediğini dile getirdi.

Kocamaz, Türkiye'deki kaçak göçmen ve sığınmacı sayısının dünyadaki birçok ülkenin nüfusunu aştığına işaret etti.

Emniyet teşkilatının güven ve huzur ortamının tesisini sağlamak için çok zor şartlarda görev yaptığını ifade eden Kocamaz, "Polislerimizin askerlik borçlanması sorunları mutlaka giderilmelidir. Emniyet mensuplarımızın uzun çalışma saatleri de düzenlenmelidir. Şark görevleri, polislerimizin aile birliklerine büyük zararlar vermektedir. İkinci şark görevi, mağduriyet yaratmakta ve mutlaka kaldırılmalıdır. Polislerimizle birlikte mahalle bekçilerimizin de çalışma koşullarında düzenleme yapılmalıdır." diye konuştu.

Mehmet Akalın: Tarımsal destekler yükseltilmelidir

İYİ Parti Edirne Milletvekili Mehmet Akalın da tarım politikalarının yeniden şekillendirilmesinin gerektiğini söyleyerek, "Gelişmiş ülkelerde tarım için ayrılan bütçeler, sürdürülebilir tarım uygulamalarını yaygınlaştırmak ve doğal kaynakları korumak ve yenilikçi tarım teknolojilerini teşvik etmek için kullanılmaktadır. Bu nedenle tarım ürünleri ithal eder hale geldik. Tarımsal destekler yükseltilmelidir. Tarımsal ürünler ve kimyasal ilaçların kontrolsüz kullanımı engellenmeli, denetimleri artırılmalıdır." diye konuştu.

Genel Kurulda "usul" tartışması

İYİ Parti milletvekillerinin konuşmasının tamamlanmasının ardından grup başkanvekilleri, yerlerinden söz istedi.

Meclis Başkanvekili Bekir Bozdağ, İçtüzük'te yer almadığını belirterek, grup başkanvekillerinin bu talebini karşılamayacağını söyledi. Bunun üzerine, CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, usul tartışması açılmasını istedi.

Daha sonra Meclis Başkanvekili Bozdağ, usul tartışması açtı.

Bu konuda, aleyhte söz alan CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, grup başkanvekillerine söz hakkı verilmemesi halinde bütçe görüşmelerinde yoklama talebinde bulunacaklarını söyledi.

Lehte söz alan AK Parti Grup Başkanvekili Bahadır Yenişehirlioğlu ise tehdit içerikli hareketlerle Meclisin yönetilemeyeceğini ifade ederek, "Yoklama isterseniz gereği yapılır." dedi.