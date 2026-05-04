İYİ Parti'den emeklilere bayram ikramiyesi için yeni öneri

İYİ Parti Sözcüsü Buğra Kavuncu, Parti Genel Merkezi'nde, Başkanlık Divanı Toplantısı'nda gündeme gelen konular üzerine açıklamalarda bulundu.

Hükümete ekonomik veriler üzerinden eleştirilerde bulunan Kavuncu, son 5 yılda dar gelirlilerin alım gücünün daha da düştüğünü, paradan para kazananların sayısının arttığını söyledi.

Kurban Bayramı'nın yaklaştığını anımsatan Kavuncu, "Bugün emeklinin alacağı bayram ikramiyesinin 22 bin 500 lira olması lazım. Bugün kurban parasını 18 bin lira kabul edersek, bunun yüzde 25 üstünü alacak olursak, emeklimize ödenmesi gereken ikramiye 22 bin 500" diye konuştu.