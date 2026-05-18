İYİ Parti'den "maaşlara yüzde 10 zam yapın" çağrısı

İYİ Parti Başkanlık Divanı, Genel Başkan Müsavat Dervişoğlu başkanlığında parti genel merkezinde bir araya geldi. Toplantıda, partinin memur maaşlarına zam yapılması yönündeki çağrısı gündeme alındı.

"Dar gelirlinin alım gücü kalmadı"

Kavuncu, şu ifadeleri kullandı: "Nisan ayından geçerli olmak üzere yüzde 10'luk bir zammın dar gelirliye, memura yapılması gerekiyor. Ciddi şekilde alım gücü eriyen, açlık sınırının altında kalan dar gelirlinin yaşayabilecek hali kalmadı" dedi.

"Bir varsayım üzerine zam yapıyorsunuz, bu varsayımlar hiçbir zaman tutmuyor" diyen Kavuncu, "Ona göre yapmış olduğunuz zamlar belli bir süre sonra kuşa dönüyor, dar gelirlinin alım gücünü perişan ediyor. Bunu görün ve nisandan geçerli olmak üzere maaşlara yüzde 10 zam yapın" ifadelerini kullandı.