İYİ Parti'den OVP eleştirisi: Yükü, vatandaşın üzerine yüklediniz

İYİ Parti Samsun Milletvekili Erhan Usta, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Türkiye'nin 20'nci Orta Vadeli Programı'nın Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve bazı bakanlar tarafından açıklandığını anımsattı. OVP'lere ekonomik programmış gibi bir misyon yüklenerek hata yapıldığını söyleyen Usta, "OVP'ler bütçe sürecini başlatan programlardır. Ekonomik programlardan farklıdır." ifadelerini kullandı.

Dolaylı vergiler artırılarak adaletsiz bir vergilendirme yapıldığını belirten Usta, "Tamamen milletin sırtına adaletsiz vergiler yüklenerek bütçe sürecinde bir iyileşme olmuştur." değerlendirmesinde bulundu.

"Enflasyon da söylenin üzerinde olacak"

Usta, geçen yılki OVP'ye göre büyümenin düşürüldüğünü, enflasyon arttırıldığını anlatarak, "Büyümeler her yıl daha aşağı çekildi. Enflasyon da daha önceki yazılan rakamların üzerine taşındı. Normal şartlarda büyümeyi düşürüyorsanız aslında enflasyonun daha düşük olması lazım. Yani talebi daha fazla kısacaksınızdır. 2024 büyümesi de 2025 büyümesi de muhtemelen hedefin altında gerçekleşecek. Enflasyon da söylenin üzerinde olacak." diye konuştu.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek göreve geldiğinde yüzde 38,2 olan enflasyonun bugün yüzde 52'ye geldiğinin altını çizen Usta, "Bize dezenflasyon programının ne kadar başarılı olduğunu anlatıyorlar. Bunu kabul etmek mümkün değil. Yüzde 52'lik enflasyon şu anda dünyada üçüncü enflasyon." dedi.

"Yükü, vatandaşın üzerine yüklediniz"

OVP'nin yükünü milletin çektiğini savunan Usta, "Yükü, vatandaşın üzerine yüklediniz. Büyük para kazanan, büyük servetlere ulaşan, aşırı karlar eden kesime vergi getirmiyorsunuz. Ama diğer taraftan vatandaşın üzerine getirilen vergiler 1,5-2 trilyon lira. Bu ekonomik programın yükünü bugün asgari ücretli, memur, çiftçi ve küçük esnaf çekiyor. Bu sürdürülebilir değil. Dolayısıyla bu yükün daha adaletli dağıtılması konusunda uyarılarımızı iletmek istiyorum." ifadesine yer verdi.