İYİ Partili Çömez: Çeltiğin kilosu 40 liraya mal oluyor

İYİ Parti Grup Başkanvekili Turhan Çömez, Balıkesir’in Manyas ilçesine bağlı Bölceağaç köyünü ziyaret ederek çeltik hasadı yapan çiftçilerle görüştü. Çiftçiler, Toprak Mahsulleri Ofisi’nin (TMO) bir an önce çeltik fiyatını açıklamasını istedi.

Bölgenin geçim kaynağının çeltik olduğuna işaret eden Çömez, üreticinin maliyetlerinin altında ürün sattığını söyledi. Çömez, “İnanılmaz bir emek, gayret, alınteri, mücadele ve nihayetinde köylü ‘bu sene zarar ettik’ diyor. Çeltiğin kilosunun maliyeti 40 lira. Bugün TMO hâlâ fiyat açıklamadı. Tüccar da gelip 33-34 liraya alıyor. Çiftçi bu tarlaya döktüğü alın terinin karşılığını alamıyor. Çiftçi kan ağlıyor” dedi.

“Fonculara sesleniyorum: Ankara’daki ışıltılı salonlarınızdan çıkın”

İktidarı eleştiren Turhan Çömez, şöyle konuştu:

“Ankara’daki fonculara sesleniyorum, parasına para katanlara, bu ülkeyi soyup soğana çevirenlere sesleniyorum. Ankara’daki ışıltılı salonlarınızdan çıkın, Ankara’daki Saray’ın o koridorlarından çıkın. Köylünün haline bakın, bakın emek harcayan çiftçi nasıl perişan. İktidar sana sesleniyorum, fon vurguncularını cezalandır sonra da çık sahaya milletle konuş. Bak millet kan ağlıyor.”

İktidara yönelik eleştirilerini sürdüren Çömez, “Sizin nasıl bir yönetim anlayışınız var. Foncular kadar, soyguncular kadar, çeteler kadar, rant yiyiciler, talancılar kadar kıymeti yok mu köylünün? Köylü kan ağlıyor, üretici, esnaf kan ağlıyor, herkes çile çekiyor. Köylü tarlaya akıttığı alın terinin karşılığını alamıyor, emeğinin karşılığını alamıyor, masraflarının karşılığını alamıyor” ifadelerini kullandı.

“Çeltiğin kilosu 40 liraya mal oluyor”

Çeltik üretimindeki maliyet kalemlerine dikkat çekerek, “Amerika’dan ithal ettiği pirinç ile mi çözecek iktidar bunu” diye soran Çömez, şunları söyledi:

“İşte Manyas’ın üreticisi burada, tarla kirası var, işçi parası var, gübresi var, ilacı var, tohumu var, biçmesi, kurutması, depolaması, sulaması var. Bunları hesap ettiğimiz zaman kilosu 40 TL’ye mal oluyor. Ama satış 34-35 lira. Geçen seneki fiyatın altında satışlar. Sizin işiniz üreticiyi desteklemek değil mi? Ama fiyat açıklamıyorsunuz. Köylünün derdiyle dertlenin yoksa köylü üretim yapamayacak.”