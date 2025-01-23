İYİ Partili Usta'dan faiz indirimi yorumu: Politika faizi yıl sonuna kadar en fazla yüzde 30'a kadar düşecek

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın politika faizini 250 baz puan indirerek, yüzde 45 seviyesine çekmesini olumlu bulduklarını belirtti. İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Erhan Usta, Merkez Bankası'nın politika faizini 250 baz puan düşürmesini değerlendirdi. Usta, iktidarın geçmişte uyguladığı politikaların bedelini vatandaşın ağır bir şekilde ödediğini söyleyerek, "Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanlış politikalarını bedelini çok ağır bir şekilde ödüyor. Yani bu şekilde baktığımızda aslında Türkiye yaklaşık nereden baksanız en az 5 yıl kaybetmiş oldu ve çok ciddi bir faiz yükü altına girdi" ifadelerini kullandı. Usta konuya ilişkin ANKA Haber Ajansı'na şu değerlendirmeleri yaptı:

"Türkiye dünyadaki en yüksek faiz olan ülkelerden bir tanesi"

"Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası para politikası kurulu faizleri 250 baz puan düşürdü ve faiz yüzde 45'e inmiş oldu. Şu anda dünyadaki en yüksek faiz olan ülkelerden bir tanesi. Peki, Türkiye buraya nasıl geldi? Türkiye buraya özellikle 2021 yılının Mart ayında itibaren Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Merkez Bankası'na müdahale etmesi, Merkez Bankası Başkanı ve Para Politikası Kurulu üyelerini görevden alması daha sonra da Eylül 2021'den itibaren 'faiz sebep enflasyon sonuç' politikasını yürürlüğe koyması nedeniyle geldi. Yani Türkiye'nin temellerinden kopuk bir şekilde Merkez Bankası'na baskı yaparak faizi indirmeye başladı. O zaman Erdoğan yüzde 19 faizle razı olmadı. Halbuki bir miktar sebat edilmiş olsaydı, Türkiye faizini daha düşük faizlerde görebilirdi.

"Politika faizi yıl sonuna kadar en fazla yüzde 30'a kadar düşecek"

Ekonomik temelleri hazırlanmadan az önce ifade ettiğim gibi 'Faiz sebep enflasyon sonuç' diyerek politika faizini yüzde 8,5 kadar indirilmesi Türkiye ekonomisi içinden çıkılmaz bir duruma getirdi. Önce kur yükseldi. Kur, enflasyonu tetikledi ve Türkiye tarihinin en zor dönemlerden bir tanesini yaşadı. Tabii bunun Türkiye ekonomisine çok büyük bir maliyeti oldu. Milletimiz çok ciddi bir şekilde yoksullaştı, sanayi girdi, esnaf zora girdi, çiftçi perişan oldu. Bütçe ciddi bir faiz yükü altına girdi ve daha sonra 2023 seçimlerinden sonra iş başına gelen Mehmet Şimşek hızlı bir şekilde politika faizlerini yükselterek yüzde 50 ye kadar yükseldi. Şimdi son 2 aydır politika faizi 5 puan düşmüş oldu. Tabii bu halen çok yüksek bir faiz. En iyi ihtimalle piyasa beklentiler çerçevesinde, her şey yolunda giderse bu yıl sonunda politika faizi en fazla yüzde 30'a kadar düşecek.

"Türkiye nereden baksanız en az 5 yıl kaybetmiş oldu"

Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanlış politikalarını bedelini çok ağır bir şekilde ödüyor. Yani bu şekilde baktığımızda aslında Türkiye yaklaşık nereden baksanız en az 5 yıl kaybetmiş oldu ve çok ciddi bir faiz yükü altına girdi. Vatandaşı çok ciddi bir sıkıntıya girdi. Bu faizin daha hızlı indirilebilmesi için yapılsa reform ajandasının güçlendirilmesi lazım. Şu ana kadar yani seçimden yaklaşık 1,5 yıldan fazla oldu yeni hükümet iş başına geldi ancak henüz yapısal reform mahiyetli hiçbir şeyin yapıldığını biz görmedik. Yapısal reformdan neyi kastediyoruz? Örneğin İhale Mevzuatı düzeltilmez ise, Türkiye'de Sayıştay denetim başta olmak üzere denetim güçlendirilmesi, kamu mali yönetimiyle ilgili ıslah edici tedbirler alınmazsa, hukuk sistemiyle ilgili hukukun doğru işlemesi ile ilgili tedbir alınmazsa Türkiye düşük faizleri bundan sonra görmesi çok zor olacaktır. Ve çok bundan sonra da yine ağır bedel ödemeye devam edecektir.

"Yanlış politikaların dış borca etkisi 70 milyar dolar"

İç faiz ödemelerimiz çok arttığı gibi dış faiz ödemeleri de çok arttı. Bu istikrarsızlık nedeniyle Mehmet Şimşek'in ifadesiyle 'Türkiye her yıl normalin dışında 7 milyar dolar fazladan dış borç faizi ödüyor'. Yani bunu bundan geçmişteki 5 yılda ödedi, gelecekteki 5 yılda da her şey yolunda gitmesine rağmen bunu ödeyecek. Dolayısıyla 10 yıllık bir dönemde bu yanlış politikalar özellikle 2018 sonrasında hem sistem değişikliği hem de damat bakan iş başına gelmesiyle uygulanmaya başlayan politikaların sadece dış borç faiz açısından bedeli bu ülkeye 70 milyar dolar olacak. Bu benim sözüm değil bu Mehmet Şimşek'in sözü aynı zamanda. Zaten bunu çok net bir şekilde görüyoruz. Bu yıl 11 aylık dönemde dış faizi için dış borç için ödenen faiz yaklaşık 19,5 milyar dolar. Aralık ayında 2 milyar dolar gelmesi durumunda 21,5 milyar dolara çıkacak yıllık faiz ödememiz. Halbuki bu bundan 10 yıl önce 10 milyar dolarlar seviyesindeydi. Yani Mehmet Şimşek'in 'yıllık 7 milyar dolar' dediğinin de aslında üstünde Türkiye bu yanlış politikalardan dolayı yurt dışına faiz ödüyor. Ülkenin kaynakları yurt dışına çıkıyor, ülke fakirleşiyor, millet fakirleşiyor. Bir yandan da yüksek faiz, geçmiş 2-3 yılda düşük faiz yüksek enflasyon politikası sonrasında bir kesim insan özellikle iktidara yakın kesim insanların yüksek enflasyon döneminde ucuz krediye ulaştığını biz biliyoruz. Bu ucuz kredi üzerinden de Türkiye'de ciddi bir servet tranferi gerçekleşti. Bu da Türkiye'nin fakirleşmesinin diğer bir nedeni olarak ifade edilebilir."