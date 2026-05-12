Izgaralık tavuk kanadı uçuşa geçti

VEYSEL AĞDAR

17 Şubat, 23 Mart ve 30 Nisan tarihleri arasındaki fiyat değişimleri, beyaz ette dengeli bir artıştan çok, bazı ürünlerde ani ve yüksek oranlı sıçramalara işaret ediyor. Mangallık ürünlere olan talebin artması, fiyatları yukarı çeken önemli faktörlerden biri olarak öne çıkıyor. Kanat ve pirzola gibi parçalı ve mangallık ürünlerde talep artışı, arz tarafındaki maliyet baskılarıyla birleşince fiyatlar yükseldi.

Mevsimsel talep de etkili

Sektör temsilcileri, yem maliyetleri, enerji giderleri, lojistik ve işçilik kalemlerindeki artışın yanı sıra mevsimsel talep yoğunluğunun da fiyatları tetiklediğine dikkat çekiyor. Ulusal zincir marketlerde Şubat ayında 160 TL olan tavuk pirzolanın fiyatı yüzde 24,3 artarak Nisan sonunda 199 TL’ye çıktı. Aynı dönemde, ızgaralık kanat 200 TL’den 299 TL’ye yükselerek yüzde 49.5, baget 119 TL’den 145 TL’ye yükselerek yüzde 21.8, bütün tavuk ise 95 TL’den 125 TL’ye çıkarak yüzde 31.6 arttı.

Parçalı ürünler füze gibi!

Prestij Kasap İşletmecisi Samed Burultay, bütün tavukta artışın daha sınırlı kaldığını, buna karşın parçalı ürünlerde fiyatların hızla yukarı gittiğini söyledi. Özellikle kanat fiyatındaki sert artış, beyaz ette fiyat dengesinin bozulduğunu ve ürün grupları arasında makasın açıldığını vurgulayan Burultay şöyle devam etti: “Ramazan öncesinde beyaz et fiyatlarına yaklaşık yüzde 15 oranında zam geldi. Ramazan ayı boyunca fiyatlar sabit tutuldu. Havaların ısınmasıyla birlikte sezonluk ürünlerde yeniden fiyat hareketliliği başladı. Şubat–Nisan döneminde beyaz et ürünlerinde üretici fiyatlarında yüzde 30’a yakın artış oldu.”

“Toptan alımlarda kanadın kilosu yüzde 14,3 artarak 210 liradan 240 liraya, pirzolanın kilosu ise yüzde 33,3 artarak 150 liradan 200 liraya yükseldi” diyen Burultay, diğer ürün gruplarında ise şimdilik fiyatların değişmediğini aktardı. Toptan tarafta yaşanan fiyat artışının kısa süre içinde perakende raf fiyatlarına da yansıyacağını vurgulayan Burultay, perakendede 290 lira seviyesinde olan tavuk kanadının kilosunun 330 liraya, 200 lira civarında olan pirzolanın da 240 lira bandına çıktığını söyledi.