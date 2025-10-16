  1. Ekonomim
  3. İzmir Belediyesi'nden İZBAN'a zam kararı: 1 Kasım’dan itibaren yeni tarife geçerli olacak
İzmir Büyükşehir Belediyesi ekim ayı meclis toplantısında İZBAN’a zam önergesi oy çokluğu ile kabul edildi. 1 Kasım’dan itibaren tam biniş ücreti 25 TL’den 30 TL’ye, öğrenci ücreti 10 TL’den 15 TL’ye yükseleceği bildirildi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi ekim ayı olağan meclis toplantısının ikinci oturumunda, İZBAN’a zam yapılmasına ilişkin önerge oy çokluğuyla kabul edildi.

Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Levent Yıldır’ın yönettiği oturumda, ilk toplantıda gündeme gelen zam teklifi Plan ve Bütçe ile Ulaşım komisyonlarından geçerek meclisten onay aldı.

Buna göre, 1 Kasım 2025’ten itibaren geçerli olacak yeni tarifede İZBAN’da tam biniş ücreti 25 TL’den 30 TL’ye, öğrenci bileti ise 10 TL’den 15 TL’ye yükseltildi.

Ağustos ayı meclis toplantısında İZBAN’ın İzmirim Kart entegrasyonundan çıkarılması ile 90 dakika ücretsiz aktarma ve Halk Taşıt uygulamalarının sona erdirilmesine de oy çokluğuyla karar verilmişti.

