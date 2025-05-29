  1. Ekonomim
  2. Ekonomi
  3. İzmir Büyükşehir Belediyesinde 23 bin işçi greve gitti
Takip Et

İzmir Büyükşehir Belediyesinde 23 bin işçi greve gitti

İzmir Büyükşehir Belediyesinde toplu iş sözleşmelerindeki anlaşmazlık nedeniyle yaklaşık 23 bin işçi grev başlattı.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
İzmir Büyükşehir Belediyesinde 23 bin işçi greve gitti
Takip Et

Genel-İş Sendikası İzmir 1, 2, 3 ve 9 No'lu şubeleri üyeleri, Kültürpark Fuar Alanı'ndaki Büyükşehir Belediyesi hizmet binası önünde toplandı.

Meşale yakan, çeşitli sloganlar atan ve halay çeken işçiler, daha sonra "Bu iş yerinde grev var" yazılı pankart açtı.

Sendikaların şube başkanları ve işçiler, pankartı büyükşehir belediye binasına astı.

Genel-İş İzmir 2 No'lu Şube Başkanı Ercan Gül, burada yaptığı konuşmada, gece yarısı itibarıyla yaklaşık 23 bin işçinin greve başladığını söyledi.

Mücadeleyi omuz omuza vereceklerini belirten Gül, "Huzursuzluk çıkarmaya değil ekmeğimizi büyütmeye geldik. Herkes sağduyulu olacak ve bu mücadeleye destek verecek. Kimsenin buraya zarar vermemesine izin vermeyeceğiz. Bu ekmeği büyütene kadar mücadelemizi sürdüreceğiz." dedi.

Genel-İş İzmir 3 No'lu Şube Başkanı Serap Yılmaz ise işçilerin hak ettiği ücreti alana kadar direnişi sürdüreceklerini ifade etti.

Benzine zam ya da indirim var mı? İşte 29 Mayıs 2025 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatlarıBenzine zam ya da indirim var mı? İşte 29 Mayıs 2025 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatlarıEkonomi
Meteoroloji 11 kenti sarı kodla uyardı: Sağanak yağış geliyor! İşte il il hava durumu tahminleri...Meteoroloji 11 kenti sarı kodla uyardı: Sağanak yağış geliyor! İşte il il hava durumu tahminleri...Gündem
Antalya’da taksi ücretlerine zam! İşte yeni fiyat tarifesiAntalya’da taksi ücretlerine zam! İşte yeni fiyat tarifesiEkonomi
Athena'nın Londra konserine vize engeliAthena'nın Londra konserine vize engeliGündem

 

Ekonomi
Piyasalarda gözler büyüme verisine odaklandı
Piyasalarda gözler büyüme verisine odaklandı
Antalya’da taksi ücretlerine zam! İşte yeni fiyat tarifesi
Antalya’da taksi ücretlerine zam! İşte yeni fiyat tarifesi
Ekonominin gündemi Ekonomi Masası'nda
Ekonominin gündemi Ekonomi Masası'nda
İSO/Bahçıvan: Parite etkisi, sanayinin rekabet gücünü zayıflattı
Parite etkisi, sanayinin rekabet gücünü zayıflattı
Haluk Kayabaşı'dan çifte uyarı: Artık verimlilik de üretim kadar dikkate alınmalı
Artık verimlilik de üretim kadar dikkate alınmalı
Perakende sektöründen ücretlere ara zam çağrısı
Perakende sektöründen ücretlere ara zam çağrısı