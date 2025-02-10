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İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne 1,6 milyon lira "çevre" cezası

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, atık suları İzmir Körfezi’ne deşarj eden İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne para cezası uyguladı.

Haber Merkezi
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İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne 1,6 milyon lira "çevre" cezası
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Harmandalı Katı Atık Tesisi’nin atık suyunu Harmandalı Deresi üzerinden İzmir Körfezi’ne deşarj eden İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne 1 milyon 671 bin 844 lira ceza uyguladığını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, İzmir’in Çiğli ilçesine bağlı Cumhuriyet Mahallesi’nde rögar taşması ve kötü koku ihbarı üzerine yapılan incelemede Harmandalı Katı Atık Tesisi’den sızan atık suyun taşkına neden olduğunun tespit edildi. Bölgede İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin yağmur suyu kanalıyla atık suyu Harmandalı Deresi üzerinden İzmir Körfezi’ne deşarj ettiği belirlendi. 

Büyükşehir Belediyesi’ne 1 milyon 671 bin 844 lira ceza verildiği belirtilen açıklamada, ilgililer hakkında Cumhuriyet Başsavcılığı suç duyurusunda bulunulduğu da bildirildi. 

Bakanlığın sosyal medya hesabı üzerinden yapılan paylaşımda, “Çiğli’de İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne ait bir katı atık depolama tesisindeki atık suların, İzmir Körfezi’ni besleyen Harmandalı Deresi’ne deşarj edildiği bakanlık denetim ekiplerimizce tespit edilmiştir. Yoğun kokuya da neden olan atık suların dereye deşarjından dolayı İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne Çevre Kanunu kapsamında 1 milyon 671 bin 844 TL idari para cezası uygulanmıştır. Denetimlerimizi ve doğamızı koruma mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.” denildi. 

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