İzmir Doğaltaş ve Teknolojileri Fuarı, 26-29 Nisan'da düzenlenecek

İzmir Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde İZFAŞ tarafından düzenlenen İzmir Uluslararası Doğaltaş ve Teknolojileri Fuarı-MARBLE'nin danışma kurulu toplantısı Tarihi Havagazı Fabrikası Kültür Merkezi'nde yapıldı.

Toplantı sonrası açıklama yapan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, geçen yıl 167'si ülke dışından olmak üzere binin üzerinde firmanın katıldığı fuarın, 145 ülkeden ise 8 bin katılımcının yanı sıra yurt içinden de 78 bini aşkın ziyaretçiyi ağırladığını belirtti.

Bu yıl fuarı yeniliklerle açacaklarının aktaran Soyer, "Marble için mobil uygulama yeniliğimiz var. Bu da çıtayı yükselttiğimiz anlamına geliyor. Böylece dünyanın her yerinden herkese Marble'i duyan, gelmek isteyen Marble da alım yapmak isteyen, ürünlerden haberdar olmak isteyen herkesi bilgilendirecek bir mobil uygulamayı bu yıl ilk defa devreye aldık" dedi.

Soyer, fuarın başlamasına henüz 3 ay olmasına rağmen fuarın dolduğunu söyledi.

Ege Maden İhracatçıları Birliği (EMİB) Başkanı İbrahim Alimoğlu ise mermer fuarının 50 katılımcı ile başladığı yolculuğunda binlerce katılımcıya ulaştığını belirterek, "Bu yıl da mümkün olduğundan fazla bütçe ayırarak fuara güç katacağız. Türk doğal taş sektörü, 2022'de 2,1 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirdi. Marble Fuarı ile gerçekleştireceğimiz bağlantılarla 2023 yılı sonunda doğal taş ihracatının 2,5 milyar doların üzerine çıkmasını hedefliyoruz." diye konuştu.

İstanbul Maden İhracatçıları Birliği (İMİB) Yönetim Kurulu Başkanı Rüstem Çetinkaya da fuarın her yıl daha büyüdüğünü ve güçlendiğini söyledi.

Ege Bölgesi Sanayi Odası (EBSO) Yönetim Kurulu Başkanı Ender Yorgancılar da 7 milyar dolarlık maden ihracatının yaklaşık 3 milyar dolarlık kısmının doğal taşlardan oluştuğunu kaydetti.

İZFAŞ Genel Müdürü Canan Karaosmanoğlu Alıcı'nın fuar hazırlıkları sunumunun ardından Tüm Mermer Doğaltaş ve Makineleri Üreticileri Birliği tarafından 2022 - 2023 Sektöre Destek Verenler Ödülleri sahiplerini buldu.

Toplantıya, Türkiye Madenciler Derneği (TMD) Yönetim Kurulu Başkanı Ali Emiroğlu, Türkiye Mermer Doğaltaş ve Makinaları Üreticileri Birliği (TÜMMER) Başkanı Hanifi Şimşek ile birçok oda, birlik ve firmanın temsilcileri de katıldı.