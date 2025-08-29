İzmir Enternasyonal Fuarı, 94’üncü kez kapılarını açtı

İzmir Enternasyonal Fuarı (İEF), bu yıl 94’üncü kez kapılarını açtı. İzmir Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde, İZFAŞ tarafından “Fuar Şehrin Kalbinde” sloganıyla düzenlenen fuar, 29 Ağustos–9 Eylül 2025 tarihleri arasında Kültürpark’ta ziyaretçileri ağırlayacak.

Kentte renkli görüntülere neden olan kortej yürüyüşü ve onur konuğu ülke Bosna-Hersek Dans Ekibi'nin dans gösterileriyle başlayan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay ile eşi Öznur Tugay ev sahipliğindeki fuarın açılışına Ticaret Bakan Yardımcısı Özgür Volkan Ağar, onur konuğu ülke Bosna Hersek’in Büyükelçisi Mirsada Colakovic, Bosna Hersek İnsan Hakları ve Mülteciler Bakanı Sevlid Hurtic ve Bosna Hersek delegasyonu, CHP Kültür ve Turizm Bakanlığından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gülşah Deniz Atalar, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın ile eşi Arbil Akın, CHP İzmir İl Başkan Vekili Barış Özdemir, siyasi partilerin temsilcileri, konsoloslar, büyükelçiler, ilçe belediye başkanları, odalar, birlikler, dernekler ile sivil toplum kuruluşlarının başkanları ve temsilcileri, İzmir Büyükşehir Belediyesi bürokratları, meclis üyeleri, basın temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Fuarın açılışında konuşan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, “Bu sene 'Fuar Şehrin Kalbinde' diye bir sloganla fuarımızı açtık. Bu slogan şu anlama geliyor; İzmir Fuarı'nın açıldığı ve devam ettiği günlerde İzmirlilerin kalpleri ayrı bir heyecanla çarpar. Bu fuar döneminde mutlaka İzmirliler fuarı ziyaret eder. Anılarına yeni anılar eklerler. İzmir Fuarı hepimizin hayatı boyunca farklı şekillerde kalbinde yer etmiş bir etkinliktir. Fuar İzmirlilerin kalbinde her zaman var ve olmaya devam edecek” dedi.

Tugay, sözlerinin devamında ise “Kapılarını tüm dünya insanlarına açmak, kültürlerin kavşağı olmak, hem ticari hem de sosyal açıdan gelişmeyi amaçlamıştı İzmir Fuarı. Uluslararası Fuarlar Birliğine üye olan ilk fuar olarak bu görevini yerine getirdi. 1946 yılından bu yana birlik üyesi İEF, ülkemizin ufkunu açtı. Türkiye’deki fuarcılığı geliştirmekle kalmadı, aynı zamanda yurt dışı fuarlarla ilgili vizyonumuzu da geliştirdi. Bu noktada fuarımızın dünya barışına, uluslararası barışa da katkı sağladığını söylemek isterim” ifadelerini kullandı.

“Dünyayı güzellik kurtaracak"

Fuarın kente dostluğun, barışın, eğlencenin, coşkunun yanında, dünyanın yeniliklerini taşıdığını belirten Tugay, şunları kaydetti:

"Bugün de yeni çağın fuarcılık anlayışını bilerek, farkında olarak kendine yeni roller, kimlikler kazandırmaya çalışıyor. Bizim değişmeyen özelliğimiz, fuarımızın bir buluşma alanı olması. Biz iyiliği, dostluğu, barışı, umudu bir araya gelerek kurabileceğimizi düşünüyoruz. Ne güzel ki burada hemşehriler olarak, hem Türkiye'den katılan konuklarla, hem uluslararası konuklarımızla birlikteyiz. Sadece ticaret konuşmuyoruz, sadece turizm konuşmuyoruz, dostluğu, neşeyi, coşkuyu bir arada paylaşıyoruz. Ne kadar zor günler yaşarsak yaşayalım, önümüzde canımızı sıkan, moralimizi bozan ne kadar zorluk olursa olsun, biliyoruz ki dünyayı güzellik kurtaracak. İnsanları sevmekle başlayacak her şey. Aramızda olduğunuz için hepinize çok teşekkür ediyorum."

Colakovic: Bosna Hersek ile Türkiye arasındaki bağlar ailevidir

Onur konuğu ülke Bosna Hersek’in Büyükelçisi Mirsada Colakovic ise “Biz aslında bu olağanüstü etkinlikte, bu canlı ve tarihi şehirde olmaktan gurur duyuyoruz. İzmir köklü mirası ve ileriye dönük vizyonuyla sadece Türkiye’nin ekonomik anlamda temel taşlarından biri değil, aynı zamanda uluslararası iş birliğinin güçlü bir sembolüdür. İEF, mütevazı bir ticaret sergisi olarak başlamış, bugün kültürel ve ekonomik değişimin küresel bir platformuna dönüşmüştür. Bu fuar diplomasinin sadece büyükelçilik ya da bakanlıklarda değil, fuarlarda, müzikte, yemekte, diyalogda paylaşılan deneyimlerle de inşa edildiği gösterir. Kalıcı dostluklar kurulur, ortaklıklar tesis edilir ve barış güçlenir. Bu yılın teması olan Balkan şehirleri, bizim için son derece anlamlı. Balkanlar zenginlikleri, karmaşıklıkları ile uzun süredir hem canlı kültürlerin hem de tarihi zorlukların merkezi olmuştur” dedi. Mirsada Colakovic, halklar arasında derin dostluğun temellerini atan bireyleri de hatırlamak gerektiğini belirterek “Bu kişilerden biri, Bosna savaşının en karanlık günlerinde hayat kurtaran, şefkati ve cesareti ile tanınan merhum Kemal Baysak’tır. Baysak, Bosna Hersek’te yaşan dehşete sırt çevirmemiş, savaştan kaçanlara barınak, onur ve umut sunmuştur. İsmi Bosna’da ve çok sevdiği Karşıyaka’da sokaklarda ve parklarda yaşatılmaktadır. Bosna Hersek adına ailesine ve böyle birini yetiştiren İzmir’e sonsuz şükranlarımızı sunuyorum. Bosna Hersek ile Türkiye arasındaki bağlar diplomatik olmanın ötesinde adeta ailevidir. Bu fuarı yeni ortaklıkları hayal etmek, eski dostlukları yenilemek, barış, iş birliği ve ortak refah değerlerimizi yeniden teyit etmek için kullanalım" dedi.

Ticaret Bakan Yardımcısı Ağar: 94 yıllık köklü geçmişiyle ülkenin en prestijli markalarından

Ticaret Bakan Yardımcısı Özgür Volkan Ağar da İzmir Enternasyonal Fuarı’nın hem Türkiye ekonomisi hem de uluslararası iş birlikleri açısından taşıdığı öneme dikkat çekerek fuarın 94 yıllık köklü geçmişiyle ülkenin en prestijli markalarından biri haline geldiğini söyledi.

Konuşmasında Türkiye ekonomisine ilişkin değerlendirmelerde de bulunan Ağar, şunları kaydetti:

"Dünya ekonomisinde belirsizliklerin zirveye ulaştığı, güç dengelerinin hızlı değişim gösterdiği, üretim ve tedarik zincirlerinin derinden etkilendiği bir dönemden geçiyoruz. Böylesine bir dönemde Türkiye olarak, küresel diplomasinin merkezinde kendini konumlandıran ve bölgesel iş birliği ve dayanışmayı önceliklendiren bir duruş sergiliyoruz. Çünkü biliyoruz ki, bu tür zorlu dönemlerden Ülkemizi ekonomik anlamda en avantajlı olarak çıkarmanın yegâne yolu; yakın coğrafyamız ve hedef ülkelerimiz başta olmak üzere, ülkemizin ticari ve ekonomik ilişkilerini daha da geliştirmekten geçiyor. Nitekim, izlediğimiz başarılı politikaların katkısıyla, ekonomimiz büyüme performansını 19 çeyrektir başarıyla sürdürürken, milli gelirde 1,3 trilyon doları aşan bir düzeye eriştik. Ekonomimizin lokomotifi İhracat tarafında da, dünya ticaretindeki tüm yavaşlamaya ve resesyon risklerine karşı artış eğilimini sürdürüyoruz. Mal ihracatımız Temmuz ayı itibarıyla 270 milyar dolar ile tarihi bir seviyeye ulaştı. Hizmet ihracatımız ise rekorlarına bir yenisi ekleyerek Haziran ayı itibarıyla yıllıklandırılmış bazda 117,7 milyar dolara yükseldi. Yıl sonunda mal ve hizmet ihracatında 390 milyar doları aşan bir ihracat hacmine ulaşmayı hedefliyoruz. Mal ve hizmet ihracatındaki bu katkının etkisiyle; 2023 yılı Mayıs ayında 55,1 milyar dolar olan cari işlemler açığı, sonraki aylarda önemli oranda azalarak, 2025 Haziran ayı itibariyle yıllıklandırılmış olarak 18,9 milyar dolara kadar geriledi. Dünya mal ticaretinden yüzde 1,07; hizmet ticaretinden ise yüzde 1,32 pay alan ülkemizin, küresel pazardaki ağırlığını daha da artırmak adına; Bakanlığımız başta olmak üzere, tüm kurum ve kuruluşlarımızla, özel sektörümüzle tam bir uyum ve işbirliği içinde çalışmalarımızı yoğun bir şekilde devam ettiriyoruz. İzmir fuarımız da bu çabalarımızın en güzel örneklerinden birini oluşturuyor. Fuarımızın, etki alanını her geçen yıl daha da artırarak gerçekleştirilmesi, İzmir’in dünya ticareti açısından taşıdığı önemi de hepimize açıkça gösteriyor. Güzel İzmirimizi her alanda hakettiği konuma ulaştırmak adına Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde son 22 yılda çok önemli atılımlar gerçekleştirdik."

"Fuarımızın nesiller boyu aynı görkemde devam edeceğine yürekten inanıyorum"

İzmir'in yalnızca Ege’nin değil, bölgenin fuarcılık kültürünün kalbinin attığı şehir olduğunu da vurgulayan Ağar, sözlerini şu şekilde tamamladı:

"Ülkemizin fuarcılık serüvenini başlatan, yıllardır sayısız ilklere imza atan ve bugün hâlen dünyanın en köklü fuarlarından biri olma özelliğini taşıyan İzmir Enternasyonal Fuarı’nın; her geçen yıl daha fazla coşkuyla idraki için Bizler de Bakanlık olarak her türlü desteği veriyoruz. Bu yıl da fuarımız, ticaret ile kültürün, sanat ile teknolojinin, eğlence ile yeniliğin buluşma noktası olacak. Yalnızca yeni ürünlerin tanıtıldığı bir alan değil, aynı zamanda milyonlara ulaşan ziyaretçisi, yüzlerce katılımcısı ile ticaretin, kültürün, sanatın ve halkımızın buluşma adresi olan İzmir Enternasyonal Fuarı, bu anlamda sadece ticari değil, aynı zamanda kültürel ve sosyal bir şölen özelliğini taşıyor. Türkiye’de düzenlenen birçok ihtisas fuarına da öncülük eden, girişimcilerimize yeni kapılar açan, uluslararası markalara tarih boyunca Türkiye pazarına giriş fırsatı sunan fuarımızın nesiller boyu aynı heyecanla ve aynı görkemde devam edeceğine yürekten inanıyorum."

Konuşmaların ardından drone gösterisi ve kurdele kesimiyle fuarın açılışı yapıldı.