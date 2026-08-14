İzmir Otogarı için yeni dönem: İşletme hakkı belediye iştiraklerine geçti

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İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi'nde alınan kararla İzmir Otogarı bünyesindeki otopark, ticari alan ve ulaşım işletmelerinin belediye iştirakleri tarafından yürütülmesinin önü açıldı. Buna göre otoparkların işletmesi İZELMAN A.Ş.'ye, kafe, kafeterya, lokanta, çay bahçesi, büfe ve benzeri ticari alanlar GRAND PLAZA A.Ş.'ye, şehir içi ve şehirlerarası ulaşım hizmetlerine ilişkin işletmecilik faaliyetleri ise İZULAŞ A.Ş.'ye beş yıllığına verilecek. İşletme faaliyetlerinden elde edilen gelirin yüzde 30'u İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne aktarılacak.

Otogarda işletme yetkisi belediye şirketlerine geçti

İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi Ağustos ayı Olağan Meclis Toplantısı'nın ikinci bileşimi, Meclis Başkan Vekili Zafer Levent Yıldır başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantıda, geçtiğimiz günlerde mahkeme kararıyla işletmesi İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne geçen İzmir Otogarı'na ilişkin önerge gündeme alındı.

İzmir Otogarı'nın işletme hakkı daha önce yap-işlet-devret modeli kapsamında 25 yıllığına İZOTAŞ'a verilmişti. Devir süresi 14 Aralık 2023 tarihinde sona ererken, İZOTAŞ pandemi dönemini gerekçe göstererek işletme süresinin 7 yıl daha uzatılması talebiyle dava açmıştı. Dava sürecinde mahkeme, 2023 yılında otogarın tahliye edilmesini engelleyen tedbir kararı vermişti.

Söz konusu davada Yargıtay'ın geçtiğimiz günlerde İzmir Büyükşehir Belediyesi lehine karar vermesiyle birlikte otogarın işletme hakkı Büyükşehir Belediyesi'ne geçti.

Meclis toplantısında 17'nci önerge olarak görüşülen maddeyle, otogar içerisindeki farklı işletme alanlarının belediye iştirakleri tarafından yönetilmesi kararlaştırıldı.

Gelirin yüzde 30'u Büyükşehir'e aktarılacak

Mecliste görüşülen önerge, tüm meclis üyelerinin kabul oyuyla oybirliğiyle onaylandı. Karara göre İzmir Otogarı'ndaki otoparkların işletmesi İZELMAN A.Ş.'ye, kafe, kafeterya, lokanta, çay bahçesi, büfe ve benzeri ticari alanların işletmesi GRAND PLAZA A.Ş.'ye devredilecek.

Otogar bünyesindeki şehir içi ve şehirlerarası ulaşım hizmetleri kapsamındaki işletmecilik faaliyetleri ise İZULAŞ A.Ş. tarafından yürütülecek. Her üç belediye iştirakine verilen işletme yetkisinin süresi beş yıl olarak belirlendi.

Mecliste kabul edilen önerge kapsamında, söz konusu işletme faaliyetlerinden elde edilecek gelirin yüzde 30'unun İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne aktarılması da karara bağlandı.

İzmir'de servis ücretlerine yüzde 20 zam

Meclis toplantısında İzmir genelinde hizmet veren personel ve öğrenci servislerinin ücretlerine ilişkin zam teklifleri de görüşüldü.

İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği tarafından sunulan 8 ve 9 numaralı önergeler kapsamında, mevcut Personel Servis Taşımacılığı Ücret Tarifesi ile Öğrenci Servis Taşımacılığı ücretlerine yüzde 20 oranında zam yapılması kabul edildi.

Plan ve Bütçe, Ulaşım, Esnaf, Meslek Odaları ve Tüketiciyi Koruma Komisyonlarından oybirliğiyle gelen önergeler, meclisteki tüm partilerin 'evet' oylarıyla kabul edildi.

Yeni tarifeyle öğrenci servislerinde en kısa mesafe olan 0-3 kilometre arasındaki ücret 3 bin 45 liradan 3 bin 654 liraya yükseltildi. En uzun mesafe olan 0-40 kilometre arasındaki ücret ise 8 bin 639 lira olarak belirlendi.

Personel servislerinde de yeni ücret tarifesi uygulanacak. Buna göre 10-17 koltuk kapasiteli araçlarda 3 bin 636 lira olan ilk kalkış ücreti 4 bin 363 liraya çıkarıldı. Kilometre başına uygulanan ilave ücret ise 47 liradan 56,40 liraya yükseltildi.