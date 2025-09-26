  1. Ekonomim
  3. İzmir ve Van'daki bazı taşınmazların nihai pazarlık görüşmesi yapıldı
Özelleştirme İdaresi Başkanlığı, İzmir Karaburun ve Van Tuşba'daki taşınmazların özelleştirme ihalelerinde nihai pazarlık görüşmelerini tamamladı.

ÖİB'den yapılan yazılı açıklamaya göre, özelleştirme kapsam ve programında bulunan Maliye Hazinesi adına kayıtlı, İzmir'in Karaburun ilçesi Saip Mahallesi'ndeki 2 bin 61,82 metrekare yüzölçümlü taşınmazların (bir bütün halinde) özelleştirme ihalesi nihai pazarlık görüşmesinde en yüksek teklif, 37 milyon lira bedelle Admer Madencilik İnşaat Tekstil Elektronik İletişim Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi tarafından verildi.

Öte yandan, Ankara Doğal Elektrik Üretim ve Ticaret AŞ. adına kayıtlı, Van'ın Tuşba ilçesi Beyüzümü Mahallesi'ndeki 4 bin 901,70 metrekare yüzölçümlü taşınmazın özelleştirme ihalesi nihai pazarlık görüşmesinde en yüksek teklif, 49 milyon lira bedelle Onay Gayrimenkul Danışmanlık Limited Şirketi'nden geldi.

