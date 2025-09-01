1+1 dairelere yoğun talep: Kiralar son bir ayda yüzde 20 zamlandı!

Üniversitelerde yeni dönemin başlamasına kısa süre kala İzmir'de kiralık dairelere öğrenci talebi patladı. Kent genelinde 1+1 daire kiralarına son bir ayda yüzde 20 zam yapılırken, fiyatlar 20 bin liradan başlayıp 40 bin liraya kadar yükseldi. Emlakçılar, özellikle yurtlarda yer bulamayan öğrencilerin küçük dairelere yoğun ilgi gösterdiğini, bu durumun kiraları hızla artırdığını belirtiyor.

"Öğrenciler ilk tercih olarak 1+1 dairelere yöneliyor"

İzmir Emlak Kulübü Başkanı Rıdvan Akgün, özellikle yurtlarda yer bulamayan öğrencilerin kiralık dairelere yöneldiğini belirterek, "Öğrenciler ilk tercih olarak 1+1 dairelere yöneliyor. İkinci seçenek ise ev arkadaşı edinerek 2 1 daireleri paylaşmak oluyor. Önümüzdeki 15 gün içinde üniversite çevresinde ev bulamayan öğrenciler, toplu taşımayla 10-15 dakika uzaklıktaki bölgelerde daha uygun fiyatlı daire arayacak. Bir ay önceki kira fiyatlarıyla bugünkü fiyatlar arasında fark var. Talep arttıkça arz oluşmadığı için kiralar da yükseliyor. Şu anda 1 1'lerde kira 20 ile 40 bin TL arasında değişiyor" ifadelerini kullandı.

"İmkanı olan aileler, ev satın almayı tercih ediyor"

İzmir Emlak Kulübü Başkanı Rıdvan Akgün, konut satışlarındaki hareketliliğe dikkat çekerek, "1+1 dairelere olan talep daha yoğun. İmkanı olan aileler, yüksek kira ödemektense ev satın almayı tercih ediyor. Ancak çoğu öğrenci ve ailesi bütçe kısıtları nedeniyle kiralık evlere yönelmek zorunda kalıyor" açıklamasını yaptı. Akgün, TOKİ'nin 2026 yılında kiraya verilmek üzere konut üretme projesinin beklendiğini de sözlerine ekledi.