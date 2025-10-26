  1. Ekonomim
  2. Ekonomi
  3. İzmir’de Cumhuriyet Bayramı’na özel ulaşımda yüzde 50 indirim uygulanacak
Takip Et

İzmir’de Cumhuriyet Bayramı’na özel ulaşımda yüzde 50 indirim uygulanacak

İzmir Büyükşehir Belediyesi, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda toplu ulaşımda yüzde 50 indirim uygulanacağını açıkladı.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
İzmir’de Cumhuriyet Bayramı’na özel ulaşımda yüzde 50 indirim uygulanacak
Takip Et

İzmir Büyükşehir Belediyesi, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda toplu taşıma ücretlerinde yüzde 50 indirim uygulayacak. Büyükşehir ile TCDD’nin ortak işletmesi olan İZBAN ise bayram günü boyunca ücretsiz hizmet verecek.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda kent içi toplu ulaşımda düzenlemelere gitti. Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı toplu ulaşım kurum ve kuruluşlarında ulaşım yüzde 50 indirimli olacak. Büyükşehir-TCDD ortaklığıyla işletilen İZBAN ise Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi doğrultusunda gün boyunca ücretsiz hizmet verecek.

Otobüs hareket saatlerinde güncelleme

Bu kapsamda 29 Ekim Çarşamba otobüs hareket saatlerinde güncellemeye gidildi. İzmir Metrosu sabah 06.00-06.30 arasında 7,5 dakika, 06.30-09.00 saatleri arasında 4 dakika, 09.00-20.00 saatleri arasında 5 dakika ve 20.00-00.20 saatleri arasında 8 dakikada bir sefer yapacak.

Karşıyaka ve Çiğli Tramvayı sefer programında değişiklik olmayacak. Konak’ta ise 06.00-07.30 saatleri arası 10 dakika, 07.30-11.00 saatleri arası 7,5 dakika, 11.00-19.30 saatleri arası 6 dakika, 19.30-21.30 saatleri arası 7,5 dakika, 21.30-00.20 arası ise 10 dakikada bir sefer olacak.

"Baykuş seferleri" düzenlenecek

İZDENİZ vapur seferlerinde de hafta sonu tarifesi geçerli olacak. 29 Ekim Çarşamba’yı 30 Ekim Perşembe’ye bağlayan gece, "baykuş seferleri" de düzenlenecek. Karşıyaka'dan 23.45, Alsancak’tan 00.05'te hareket edecek vapur, 00.20’de Karşıyaka’da olacak. 00.45’te Karşıyaka’dan kalkacak vapur, 01.05’te Alsancak’tan hareket edecek ve 01.20’de Karşıyaka’ya varacak.

ABD Başkanı Trump: Barış yapma konusunda BM'den çok daha iyiyimABD Başkanı Trump: Barış yapma konusunda BM'den çok daha iyiyimDünya

 

Borç yükü büyüyor: İcra dosyaları 25 milyona yaklaştıBorç yükü büyüyor: İcra dosyaları 25 milyona yaklaştıEkonomi

 

Ekonomi
BES havuzunda toplam fon büyüklüğü 2 trilyon liraya yaklaştı
BES havuzunda toplam fon büyüklüğü 2 trilyon liraya yaklaştı
Türk ve İngiliz iş dünyası, TBCCI etkinliğinde buluştu
Türk ve İngiliz iş dünyası, TBCCI etkinliğinde buluştu
Borç yükü büyüyor: İcra dosyaları 25 milyona yaklaştı
İcra dosyaları 25 milyona yaklaştı!
Resmi Gazete'de yayımlandı: 11 meslekte ulusal meslek standardı belirlendi
Resmi Gazete'de yayımlandı: 11 meslekte ulusal meslek standardı belirlendi
Oyuncular asgari ücretle farkı açtı: Dizi enflasyonu!
Oyuncular asgari ücretle farkı açtı: Dizi enflasyonu!
Türk Standardları Enstitüsü 91 personel alacak
Türk Standardları Enstitüsü 91 personel alacak