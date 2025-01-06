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İzmir'de ekmeğe yüzde 25 zam geldi! İşte yeni fiyat

Ekmek fiyatları, ülke genelinde artmaya devam ederken, son zam haberi İzmir'den geldi. Şehirde ekmek fiyatlarına bir artış daha gerçekleştirildi.

Haber Merkezi
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İzmir'de ekmeğe yüzde 25 zam geldi! İşte yeni fiyat
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İzmir'de de ekmek fiyatlarına zam geldi. 3 büyükşehirde olduğu gibi İzmir'de de ekmeğin fiyatı yüzde 25 arttı. İzmir Fırıncılar Odası Başkanı Kemal Sırtı, artan maliyetler karşısında 200 gram ekmek fiyatının 10 TL’den 12,5 TL’ye yükseldiğini duyurdu.

"Tüm yan giderlerdeki artış dikkate alındı"

Kemal Sırtı, ekmek fiyatlarında yapılan artışın gerekçesini açıklarken, yalnızca un ve mayanın değil, diğer tüm yan giderlerdeki artışın da dikkate alındığını belirtti.

Sırtı, “Ekmeğin girdisi denilince akla sadece un ve maya gelmesin. Akaryakıt, kira, çalışan ücretleri, SGK primleri gibi toplam 41 çeşit maliyet kalemi var. Bu giderlerde ortalama yüzde 50 oranında bir artış yaşandı. Ancak İzmir’deki toplumsal dengeyi gözeterek ve ekonomik zorluk çeken vatandaşlarımızı düşünerek fiyat artışını yüzde 25 ile sınırlı tuttuk” dedi

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