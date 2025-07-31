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İzmir'de ekmeğe zam geldi: 200 gram ekmek 15 TL oldu

İzmir Ticaret Odası (İZTO) temmuz ayı olağan meclis toplantısında, ekmek fiyat tarifesiyle ilgili yeni karar alındı.

Haber Merkezi
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İzmir'de ekmeğe zam geldi: 200 gram ekmek 15 TL oldu
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İZTO Meclis Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıda, 200 gram ekmeğin azami satış fiyatının 12,5 TL'den 15 TL'ye yükseltilmesi yönündeki teklif, meclis üyelerinin oy birliğiyle kabul edildi.

Zam kararı ile ilgili Ticaret Bakanlığı'nın onayı beklenirken kararın 1 Ağustos'tan itibarıyla geçerli olacağı belirtildi.

Alınan karara göre, İzmir'de 200 gram ekmek 1 Ağustos 2025 tarihinden itibaren 15 TL'den satılacak. Yeni fiyat tarifesi, İzmir genelinde geçerli olacak.

Ekmek zammı, girdi maliyetlerindeki artış gerekçesiyle gündeme geldi.

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