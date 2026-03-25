  1. Ekonomim
  2. Ekonomi
  3. İzmir'de ekmeğe zam geldi
Takip Et

İzmir'de ekmeğe zam geldi

İzmir'de 200 gram ekmeğin satış fiyatı, 1 Nisan 2026 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 17,50 TL olarak belirlendi.

Haber Merkezi
İHA
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Takip Et

Daha önce 15 TL olan ekmek fiyatı, yapılan bu düzenlemeyle birlikte yüzde 16,5 oranında artış gösterdi. Vatandaşlar nisan ayının ilk gününden itibaren 200 gramlık ekmeği 17,50 TL ödeyerek satın alacak.

Yeni fiyat tarifesi nisan ayında başlıyor

Yeni tarifenin yürürlüğe gireceği tarih, 1 Nisan 2026 Çarşamba günü olarak netleşti. Fırıncıların ve satış noktalarının bu tarihten itibaren güncel fiyat listelerini uygulamaya koyması bekleniyor. 200 gramlık standart ekmek üretiminde uygulanan bu fiyat artışı, İzmir genelindeki tüm ilçelerde eş zamanlı olarak hayata geçirilecek.

Marmarabirlik duyurdu: Üreticiye son ödeme tarihi belli olduMarmarabirlik duyurdu: Üreticiye son ödeme tarihi belli olduEkonomi

 

Fatih'te iki binanın çökmesi sonucu yaralanan 2 kişi taburcu edildiFatih'te iki binanın çökmesi sonucu yaralanan 2 kişi taburcu edildiGündem

 