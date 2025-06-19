İzmir'de feribot ücretlerine zam geldi!

İzmir Büyükşehir Belediyesi, UKOME kararıyla İZDENİZ feribotlarının ücret tarifesinde güncellemeye gitti.

20 Haziran Cuma gününden itibaren geçerli olacak yeni tarifeye göre:

Motosiklet: 75 TL

Otomobil: 200 TL

Orta sınıf araç: 400 TL

Otobüs ve kamyon: 900 TL

TIR: 1.250 TL

Belediye, deniz ulaşımını özendirmek amacıyla feribotla taşınan her araç için, taşıma maliyetinin yaklaşık dört katı kadar sübvansiyon uygulamayı sürdürüyor.

İndirimli tarifeler devam edecek

Hafta içi belirli saatlerde uygulanan indirimli tarifeler de devam edecek. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın talimatıyla, hafta içi 10.00-15.40 ve 21.00-23.00 saatleri arasında motosiklet, otomobil ve orta sınıf araçlar indirimli tarifeden yararlanabilecek.

Bu saatlerde motosikletler 60 TL, otomobiller 170 TL, orta sınıf araçlar ise 350 TL ödeyecek. İndirimler hafta sonları, bayramlar ve resmi tatillerde geçerli olmayacak.

İzmir, deniz yoluyla araç taşımacılığı yapan diğer şehirlerle karşılaştırıldığında, mil başına en düşük taşıma ücretini sunmaya devam ediyor. Ayrıca, feribotlara binen araçlardaki yolculardan ekstra ücret alınmıyor.

Pazar günleri Üçkuyular-Bostanlı hattında yapılan seferlerin sıklığı artırıldı. Özellikle yaz aylarında tatil bölgelerinden dönen vatandaşların kent içi trafiğe girmeden ulaşımını sağlamak amacıyla, pazar günleri sefer sayısı 44'ten 51'e çıkarıldı ve 19:30-23:00 saatleri arasında sefer sıklığı 30 dakikadan 15 dakikaya indirildi.

2024 yılında Üçkuyular – Bostanlı hattında günlük ortalama 3 bin 723 araç taşınırken, toplamda 1 milyon 359 bin 210 araç feribotları kullandı. Yaz aylarında artan taleple birlikte, aylık ortalama taşınan araç sayısı 125 bine ulaştı.