  3. İzmir'de öğrenci servis ücretleri değişti! İşte yeni fiyatlar...
İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi, 2025-2026 eğitim öğretim yılında geçerli olacak yeni öğrenci servis ücret tarifesini onayladı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Meclisi’nde görüşülen 2025-2026 Eğitim-Öğretim Yılı öğrenci servisi ücret tarifesi imzalanarak yürürlüğe girdi. En kısa mesafe olan 0-3 kilometre ücreti devlet okullarında 2 bin 762 TL, anaokulu ve özel okullarda ise 3 bin 313 TL oldu.

Fiyatlara yüzde 30 eklendi

Araçlarda yardımcı personel (hostes) bulundurulması durumunda mevcut fiyatlara yüzde 30 eklenerek, 0-3 kilometre için devlet okullarında 3 bin 590 TL, anaokulları ve özel okullarda 4 bin 306 TL uygulanacak.

İzmir Otobüsçüler ve Umum Servis Araçları İşletmecileri Esnaf Odası Başkanı Erdem Mert, “Öğrenci servis tarifemizin camiamıza hayırlı olmasını diliyorum. Tüm meslektaşlarıma kazasız belasız, bereketli işler temenni ediyorum” dedi.

İzmir'de öğrenci servis ücretleri değişti! İşte yeni fiyatlar... - Resim : 1

"Okul yönetimleri, velilere anlaşmalı firmaların fiyatlarını zorunlu kılıyor"

Servis konusunda mağduriyet yaşanmaması için velilere uyarıda bulunan Mert, “Devlet okullarında fahiş fiyat şikayeti bulunmuyor. Hatta birçok okulda belirlenen rakamların altında fedakârlık yapılıyor. Esnafımız, hem çocuklarımızın güvenliği hem de velilerimizin bütçesi için elini taşın altına koymuş durumda. Ancak farklı uygulamalar genellikle özel okullarda görülüyor. Okul yönetimleri, velilere anlaşmalı firmaların fiyatlarını zorunlu kılıyor. Bu durum hem esnafımızı hem de velilerimizi mağdur ediyor. Çocuklarını özel okula servisle gönderecek velilerimiz, okulun anlaştığı firmalar yerine doğrudan S plakalı servisçilerle sözleşme yapmalı. Böylece hem güvenli hizmet almış olurlar hem de fahiş fiyatlardan korunurlar” diye konuştu.

