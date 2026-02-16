İzmir'de Ramazan pidesinin fiyatı belli oldu

İzmir’de Ramazan boyunca satışa sunulacak pidenin fiyatı 30 TL olarak belirlendi. Konuyla ilgili açıklama, Ramazan öncesinde İzmir Fırıncılar Odası tarafından yapıldı.

Yapılan açıklamaya göre, kentte 19 Şubat'tan 19 Mart'a kadar sürecek Ramazan ayı boyunca 300 gramlık pidenin fiyatının 30 TL olacağı duyuruldu. İzmir'de geçen yıl 300 gramlık ramazan pidesi 25 TL'den satılmıştı.