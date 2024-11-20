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İzmir'de suya yeni yıl zammı!

İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (İZSU), 2025 yılı Mali Bütçe Taslağı’nı açıkladı. Taslağa göre, kurumun gelir ve giderleri ayrıntılı şekilde belirtilirken, su tarifelerine yüzde 30 oranında zam yapılacağı duyuruldu.

Haber Merkezi
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İzmir'de suya yeni yıl zammı!
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İZSU 2025 yılı Mali Bütçe Taslağı'nda kurumun gelir ve giderleri açıklandı. Açıklanan taslağa göre su tarifelerine yapılacak zam oranı yüzde 30 olacak. Zamlı tarifeninse 1 Ocak 2025 tarihinden itibaren geçerli olacağı belirtildi.

Haziran ayında da suya zam yapılmıştı

Böylece; 0-4 metreküp suyun fiyatı 24,85'ten 32,31 TL'ye, 5-10 metreküp suyun fiyatı 48,04'ten 62,45 TL'ye, 11-20 metreküp suyun fiyatı 61,43'ten 79,86 TL'ye ve 21 metreküp üzeri suyun fiyatıysa 115,03'ten 149,54 TL'ye çıkmış olacak. İZSU'nun haziran ayı olağanüstü genel kurul oturumunda da suya yüzde 45 zam yapılmıştı.

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