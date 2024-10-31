İzmir'de toplu taşıma ücretlerine zam geldi!
İzmir'de toplu taşıma ücretlerine zam yapıldı. Yüzde 17 oranındaki artış, UKOME tarafından onaylandı ve yeni tarifelerin 7 Kasım'dan itibaren geçerli olacak.
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UKOME’nin bugün gerçekleştiği toplantının gündemine, İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin zam talebi geldi. Yüzde 17’lik zam UKOME tarafından kabul edildi.
Zamlar 7 Kasım itibaıyla geçerli
İzmir’in toplu ulaşım araçlarının yeni fiyatı yapılan zamla birlikte tam bilet 17,50 TL’den 20 TL’ye yükseldi. 7,5 TL olan öğrenci biletleri ise 8,78 TL oldu. Zamlar 7 Kasım'dan itibaren geçerli olacak.
Ekonomi