İzmir'den Rusya'ya 128 milyon dolarlık şeftali ihracatı

Ege İhracatçı Birlikleri (EİB) verilerine göre, Türkiye'nin 1 Ocak-31 Temmuz 2024 tarihleri arasında şeftali ihracatı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 16,9 artarak 188 bin tona çıktı. Bu dönemde elde edilen gelir de yüzde 26 artışla 186 milyon dolara yükseldi. Türkiye, bu yılın ilk 7 ayında 66 ülkeye şeftali ve nektarin ihraç etti. Rusya, 129 bin ton üründen 128 milyon dolarlık taleple en büyük pazar oldu.

"Selçuk bu alanda önemli bir yere geldi"

EİB Yönetim Kurulu Üyesi Sadık Demircan, Selçuk'ta üretilen şeftalilerin kalite ve miktar olarak öne çıktığını vurguladı. Eskiden Bursa'nın şeftali üretiminde ön planda olduğunu belirten Demircan, Selçuk'un bu alanda önemli bir yere geldiğini söyledi.

"Bu yıl şeftali ihracatında yüzde 16 artış var"

Şeftali hasadının sonuna yaklaşıldığını hatırlatan Demircan, fiyatların düştüğünü ve beklenenin altında kaldığını ifade etti. Ancak, ihracatta bir sorun olmadığını belirten Demircan, bu yıl şeftali ihracatında yüzde 16, döviz bazında ise yüzde 20 artış olduğunu kaydetti. Selçuklu üretici Kurtuluş Dinç, ailecek şeftali hasadına katıldıklarını ve sezonun iyi geçtiğini söyledi. Yüksek maliyetlere rağmen üretime devam edeceklerini belirten Dinç, gelecek yıl maliyetlerin düşmesini umduklarını dile getirdi.

Öte yandan ihracattaki 66 ülke arasında en büyük paya sahip Rusya'dan elde edilen gelir de 128 milyar 391 milyon dolar oldu.