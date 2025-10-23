İzmirli geri dönüşümcü de OSB çatısı altında toplanmak istiyor

Türkiye’de sayıları ve üretim ölçekleri her geçen gün artan geri dönüşüm firmaları, yerel yönetimler tarafından tahsis edilecek alanlarda kurulacak geri dönüşüm OSB’lerde bütünleşmek istiyor. Ege Plastik Sanayicileri Derneği (EGEPLASDER) Yönetim Kurulu Başkanı ve Plastik Sanayicileri Federasyonu (PLASFED) Başkan Yardımcısı Şener Gençer; geri dönüşüm sektörüne yatırım yapan sanayicileri hâlâ “hurdacı” olarak gören bir anlayışın egemen olmasından üzüntü duyduklarını belirtti. Gençer, “Milli ekonomi için hayati öneme sahip olan bu sanayi yatırımların önemini hâlâ anlamayanları ayıplıyoruz” dedi.

“OSB yönetimleri geri dönüşümcüleri istemiyor

Geri dönüşüm tesislerini tek çatı altında buluşturacak OSB’lerin eksikliğinin her geçen gün daha fazla hissedildiğini hatırlatan Şener Gençer, bu yatırımların mevcut OSB’ler içinde kurulmasının önünde OSB’lerin yönetim kurulu ve mütevelli heyet üyelerinin olumsuz tutum takındığını kaydetti. Gençer, “Doluluk oranı düşük olan OSB’lerimizde yatırım yapılabilecek alanlar var. Bu bölgeler, geri dönüşümü de içeren karma OSB olarak daha çok değer yaratabilir. Ayrıca bu tesisler atık üretmeyen, mevcut atığı işleyen ve pek çok sektörden çok daha temiz üretim yapan tesisler. Yangın güvenliğinden iş güvenliğine kadar birçok sanayi tesisine göre çok daha ağır standartlara ve yönetmelik hükümlerine tâbi durumdalar. Bu kurumların, atıkların üretildikleri yerlerde bulunması, karbon ayak izinin azaltılması açısından da büyük önem taşıyor. OSB Yasası’nda yapılacak düzenlemeyle geri dönüşüm tesislerine de mevcut OSB’lerde yer açılması gerektiğini kamu otoritelerimiz ve iş dünyamızla paylaşıyoruz” diye konuştu.

"Tüm paydaşlar hep birlikte harekete geçmeli"

2050’de dünyada kullanılan plastiklerin yüzde 60’ının geri dönüşüm kaynaklı olacağına dikkat çeken Şener Gençer, başta yerel yönetimler olmak üzere atık yönetiminin tüm paydaşlarının geri dönüşüm OSB’leri için harekete geçmesi çağrısında bulundu. Türkiye’nin 81 ilinde ve pek çok ilçesinde atık ayrıştırma tesislerinin bulunduğunu anımsatan Gençer, bu çalışmaların yüksek teknolojili geri dönüşüm tesislerinin kümeleneceği geri dönüşün OSB’ler ile daha da ivme kazanacağını vurguladı.

2050’de 73 milyar dolarlık büyüklüğü ulaşacak

Sadece plastik değil, tüm atıkların kaynağında ayrıştırılması ve geri dönüşümünün dünyada azalan enerji, hammadde ve doğal kaynaklar için büyük önem taşıdığına dikkat çeken Şener Gençer, “Bu vizyonla kümelenmesi, çevre etkisinin asgariye indirilmesi, lojistik avantajların öne çıkması sektörün ölçek ekonomisine uygun olarak büyümesi için kritik bir faktör” dedi. Gençer, şunları söyledi: “Mümkünse her şehrimize bir geri dönüşüm OSB kazandıralım. Nüfusu ve atık rezervi az olan bazı illerimizin komşu illeri ile birlikte kullanacakları ortak OSB alanları belirleyelim. Sektör, daha az termoplastik hammaddesi ithalatı sağlayarak cari açığı yüzde 36 azaltma potansiyeli sunuyor. Ülkemiz son 6 yılda 26 milyon ton geri kazanılabilir atık işledi ve yaklaşık 7 milyon ton atığı geri kazandı. Milli ekonomiye 50 milyar TL’nin üzerinde katkı sunuldu. Türkiye mevcut büyümesini sürdürürse geri dönüşüm sektörü 2050 yılında 73 milyar dolarlık bir büyüklüğe kavuşmuş olacak.”

DÜNYADA VE TÜRKİYE’DE ATIK YÖNETİMİ

Dünyada her yıl 2,1 milyar ton katı atık üretiliyor. Bunları sadece yüzde 19’u geri dönüştürülebilirken, yüzde 11’i yakılarak enerji üretilyor. 2050’ye kadar küresel atık miktarının yüzde 70 artması bekleniyor. Bu atıklar, döngüsel ekonomi modelleri sayesinde 2050’ye kadar 4,5 trilyon dolarlık ekonomik fayda üretebilecek. Türkiye’de her gün 100 bin ton belediye atığı oluşuyor ve bu atığın sadece yüzde 10’u enerjiye dönüşüyor.