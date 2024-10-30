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İznik Gölü'nde gümüş balığı rekoru kırıldı

İznik Gölü'nde gümüş balığı rekoru kırıldı. Göle ağ atan balıkçılar, bir seferde tam 5 ton gümüş balığı avladı.

Haber Merkezi
İHA
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İznik Gölü'nde gümüş balığı rekoru kırıldı
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Türkiye’nin 5., Marmara’nın ise en büyük gölü unvanını taşıyan İznik Gölü bir taraftan kuraklık ile mücadele ederken bir taraftan ise balık bereketi yaşatıyor. İznik Merkez Su Ürünleri Kooperatifi gümüş balığı avına devam ediyor. Balıkçılar son olarak İznik Gölü’ne attığı ağda 5 ton balık yakaladı.

İznik tarihinde rekor

Bir ağda 5 ton balık yakalayan 30 yıllık balıkçı Rıza Korkmaz, "Yakaladığımız balık kilosu her yıl değişkenlik gösteriyor. Bu yıl daha verimli. Bugün 5 ton balık avladık ama, yarın 1 ton veya 500 kilo da avlayabiliriz. Her gün değişiyor" diye konuştu.

İznik Gölü’nden çıkan 5 ton gümüş balığı Balıkesir’in Bandırma ilçesine gönderildi. Bandırma’da bir fabrikada işlenecek olan balıklar Avrupa Birliği ülkelerine cips olarak ihraç edilecek.

Bazı yetkililer ise kuraklığın İznik Gölü’nde doğal yaşamı da etkilediğini ifade etti.

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