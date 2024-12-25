İZSİAD Başkanı Cengiz: Açlık sınırındaki asgari ücrete “fazla” demek insani değil

İzmir Sanayici ve İş İnsanları Derneği (İZSİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Cengiz, asgari ücrete yapılan yüzde 30’luk zammı değerlendirdi. 22 bin 104 net asgari ücretin açlık sınırına yakın bir rakam olduğuna dikkat çeken İZSİAD Başkanı Cengiz, “Buna fazla demeyi insani bulmuyorum” dedi.

İZSİAD Başkanı Cengiz, bu rakamın açlık sınırına yakın bir seviyede olmasından dolayı çalışan kesimi tatmin etmediğini ve bu memnuniyetsizlikte haklı olduklarını söyleyen Cengiz, “Ancak işverenler açısından da tatmin edici bir rakam değil” dedi.

Bir yandan çalışanların refah seviyesinin artırıldığı, diğer yandan sanayicinin ve ihracatçının rekabette avantajlı konuma geçeceği bir ücret politikasına ihtiyaç olduğunu vurgulayan İZSİAD Başkanı Cengiz, “Bir yandan enflasyonun altında yapılan asgari ücret zammı ile daha da yoksullaşan asgari ücretli, diğer yandan tüm çalışanlarına en az asgari ücret zammı oranı kadar ücretlerini artırmak zorunda kalan İşveren. Yemek, yol ve diğer yan hakları ile işverene maliyeti 40 bin TL'yi bulan asgari ücret ile özellikle emek yoğun sektörlerde üreticilerimiz dünya üzerinde rekabetten iyice uzaklaşacaktır” dedi.

“Mevcut kur oranları ile ihracat yapmak iyice zorlaşacaktır”

Çalışanın alım gücünü artırarak, üreticiye ise maaş, prim ve ücretlerden alınan vergi konusunda kamu tarafından destek verilerek bu açmazdan bir an önce çıkılması gerektiğini ifade eden Cengiz, “Türk lirasının yabancı paralar karşısında değer kazanması, buna karşılık üretim maliyetlerinin artması sonucunda ihracatçıyı yeni yılda daha da büyük zorlukların beklediği açıkça görülmektedir. Mevcut kur oranları ile ihracat yapmak iyice zorlaşacaktır. Bu konuda ihracatçıya kur desteği sunulmasını öneriyoruz” dedi.

“Kamu tasarrufu devreye girmeli”

Asgari ücret artışının fiyatlara yansımasının kontrol edilmesi gerektiğini işaret eden Cengiz, “Ücret artışının üretim ve dağıtım maliyetlerine etkisi göz önüne alınarak bu artışı fırsata çevirmeyi çalışanlara izin verilmemelidir. Enflasyonu aşağı çekecek para politikaları yanında, kapsamlı bir maliye politikası ve özellikle kayıt dışı ile daha kararlı politikalar hayata geçirilmelidir. Özel sektörden beklenen tasarruf ve fedakârlık kamu tarafında da acilen hayata geçirilmelidir. Kamu kaynaklarının daha etkin ve verimli kullanılması yakından takip edilmelidir” dedi.

“Fabrika bacaları tütmezse, evdeki ocak da tütmez”

Rekabetten ve üretimden uzaklaştıkça istihdamın azalacağını ve işsizliğin artacağı uyarısında bulunan Cengiz, “Üretimin ve ihracatın desteklenmesi ile hem fabrika bacalarının tütmesi sağlanacak hem de evdeki ocak sönmeyecektir. İstihdama yönelik teşvik ve hibe programı hızla uygulanmalı, üretimi ve ihracatı artırarak yeni istihdam olanaklarının önü açılmalıdır.