İZSU’dan yeni tarife: İzmir’de suya indirimli kademe müjdesi

İzmir Büyükşehir Belediyesi İZSU Genel Müdürlüğü’nün 2026 Mayıs Ayı Olağan Genel Kurulu’nda kurumun 2025 yılı faaliyet raporu, kesin hesabı ve yeni dönem yatırımları görüşüldü. Toplantıda, İzmir genelinde maliyeti 12 milyar lirayı aşan altyapı yatırımlarının sürdüğü açıklanırken, 1 Haziran 2026’dan itibaren geçerli olacak yeni su ve atık su tarifesi de oy çokluğuyla kabul edildi. Yeni düzenlemeyle konut abonelerinde indirimli ilk kademe 4 metreküpten 6 metreküpe çıkarıldı, temel tüketim tarifesinde de indirime gidildi.

Karar'ın haberine göre, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay başkanlığında yapılan genel kurulda, İZSU’nun 2025 yılı faaliyet raporu, bilançosu ve teşkilat yapısına ilişkin düzenlemeler ele alındı. Görüşmelerde özellikle kuraklık, iklim krizi, Körfez temizliği ve altyapı dönüşümüne yönelik çalışmalar gündeme geldi. Kurulda ayrıca 2025 yılı bütçesinin kesin hesapları okunarak onaylandı. Açıklanan verilere göre İZSU’nun gelirleri uzun yılların ardından ilk kez giderlerin üzerine çıktı.

Suyun metreküp fiyatı 25 TL olarak belirlendi

Genel kurulda kabul edilen yeni tarifeye göre, konut abonelerinde indirimli ilk kademe 0-4 metreküpten 0-6 metreküpe çıkarıldı. Bu kademede suyun metreküp fiyatı 25 TL olarak belirlendi.

Yeni tarifeyi değerlendiren Başkan Tugay, “Göreve geldiğimiz ilk mecliste suya yüzde 25 indirim yapmış, o günden beri zam yapmamıştık. Şimdi ise ilk 4 metreküp yerine ilk 6 metreküp suyun indirimli kullanılmasını sağlıyoruz. Temel tüketim miktarını ise 33 liradan 25 liraya düşürüyoruz. İzmir, artık su tarifelerinde Türkiye’nin en uygun fiyatlarından birini kullanacak. Yurttaşlarımızın temel hakkı olan suya erişimi kolaylaştırmak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz” dedi.

"İzmir adım adım en ucuz su kullanan şehir olmaya gidiyor"

Muhalefet grubunun eleştirilerine yanıt veren Tugay, şunları söyledi:

“Sanki biz Türkiye Cumhuriyeti’nin değil de başka ülkenin şehriyiz gibi davranıyorsunuz. İZSU’ya vatandaşımıza daha fazla indirim yapmak üzere elektrikte indirim verirler mi? Tüm giderler yükseliyor. Sizi vicdanlı olmaya davet ediyorum. Dikili’nin, Aliağa’nın arıtma tesislerinin kredilerini onaylamadınız. 2 seneden fazladır bekliyor. Bunları İZSU kendi kaynaklarıyla yapıyor. Biz bu şartlar altında alacağımız karar ile indirim yapıyoruz. Tek ricamız fazla su tüketilmesin istiyoruz. İzmir adım adım en ucuz su kullanan şehir olmaya gidiyor. Amacımız iyi ama Türkiye’nin gerçeği var. İZSU araçları mazot yakıyor. Pompaları elektrik kullanıyor. Sendikacılar az önce bu kürsüde iyi bir toplu iş sözleşmesi istedi. Personel giderleri var. Neden İZSU’dan tek taraflı iyilik bekleniyor. Tüm yükü İZSU, İzmir Büyükşehir Belediyesi çeksin. Hükumet hiçbir şey yapmasın.”

"İzmir tarihinde 2 sene içinde yapılmamış altyapı çalışması yaptık"

Kent genelindeki yatırımlara da değinen Tugay, şöyle konuştu:

“Türkiye’de her şey bu kadar kötüye giderken onlara bakmıyorsunuz. Kaynak nereden gelecek? Koca şehirde dünya kadar iş yapılıyor. İnsaflı olun. Türkiye’de turizm tesislerine yüzde 50 indirim yapan başka bir şehir yok. Ben bu suyu bedavaya da vermek isterim ama İZSU’nun malzeme ve personel gideri ne olacak, nasıl yatırım yapacak bu insanlar, Dikili’nin, Şakran’ın kanalizasyonu nasıl yapılacak? İzmir tarihinde 2 sene içinde yapılmamış altyapı çalışması yaptık. Çiğli Atıksu Arıtma Tesisi’nin kapasitesini artırdık. Torbalı’ya 2 tane arıtma kazandırdık. Fazla su tüketene kademe uygulaması yapacağız diyoruz. Temel tüketimlere ise indirim uyguladık.”

1 Haziran’dan itibaren geçerli su fiyatları

1 Haziran 2026’dan itibaren uygulanacak yeni tarifeye göre, konut abonelerinde 0-10 metreküp arası kullanımda su ve atık su dahil toplam bedel 60 TL olacak. 11-20 metreküp arası kullanımda toplam bedel 99,83 TL’ye, 21-40 metreküpte 145 TL’ye indi. 41 metreküp üzerindeki tüketimlerde ise toplam bedel 201,90 TL olarak sabit kaldı.

İş yeri abonelerinde ilk kademe toplam bedel 120 TL olarak açıklanırken, 41 metreküp üzerindeki kullanımda bu rakam 403,79 TL’ye kadar yükseldi.

Yeni tarifede tarımsal sulama ve hayvancılık aboneleri için indirimli uygulama devam etti. Buna göre 0-25 metreküp kullanımda toplam bedel 17,96 TL olarak uygulanacak. Ayrıca geri kazanım suyunun tarımsal amaçlı kullanımında metreküp başına 0,33 TL, kamusal park ve mezarlık kullanımında 8,96 TL, endüstriyel kullanımda ise 11,95 TL bedel belirlendi.