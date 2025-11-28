İZSU'nun 2026 bütçesi belli oldu

İZSU'nun 2025 Yılı Kasım Ayı Olağan Genel Kurul Toplantısı Kültürpark Fuar Alanı'ndaki Meclis Salonu'nda, İzmir Büyükşehir Başkanvekili Zafer Levent Yıldır başkanlığında düzenlendi.

Burada konuşan AK Parti Grup Sözcüsü Uğur İnan Atmaca, İZSU performans programı ve bütçesinin hazırlanmasında emeği geçenlere teşekkür etti.

İZSU'nun 2025 bütçesinde su hizmetlerine ilişkin gelir kaleminin 20 milyar 260 milyon olarak kabul edildiğini belirten Atmaca, 2026 yılı için de yüzde 44.8'lik artış ile 29 milyar 643 milyon lira olarak belirlendiğini söyledi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın, 2026 yılında içme suyuna zam yapılmayacağı yönündeki açıklamasını anımsatan Atmaca, şöyle konuştu:

"Bu yüzde 44'lük fark, ocak ayında zam olmasa bile 2026 yılında içerisinde yüzde 44'lük bir zam artışını öngörüyor. 2026 için enflasyon tahminleri de yüzde 15, sapma ile yüzde 20'leri hedeflediğinde bu yüzde 44'lük zammın çok ciddi anlamda İzmirli hemşerilerimizin bütçesine yansıyacağını şimdiden söylemekte ve tarihe not düşmekte fayda var."

Gelir gider dengesine bakıldığında, 2025 yılında 8,5 milyar lira olan finansman ihtiyacının 2026 yılında 5,6 milyara düştüğünü aktaran Atmaca, "Finansman ihtiyacının düşmesi olumlu gibi gözükmesine rağmen su tarifelerindeki artış ve tahsilat iyileşmesi sinyali 2026 yılında suya zam yapılmayacağı söylenilmişti. 5,6 milyar liralık farkın yine İzmirli hemşerilerimizin cebinden çıkacağını söylemek bir yanılsama değil, öngörü olarak duruyor." diye konuştu.

CHP Grup Başkan Vekili Altan İnanç da, İzmir'de Türkiye'nin en pahalı 4'üncü suyunun kullanıldığı yönündeki eleştirilere ilişkin, "Bizden daha pahalıya suyunu verenler var. Biz ocak ayında suya zam yapmıyoruz. Biz İzmirlinin hizmetlere daha ekonomik ulaşması için mücadele ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından komisyondan gelen 1 Aralık 2025 tarihinden itibaren geçerli olacak su ve atık su tarife cetveli ile 2026 yılı bütçesinin de aralarında bulunduğu 5 madde oylamada kabul edildi.

Kabul edilen 45 milyar liralık bütçe kapsamında, içme suyu yönetimine 9 milyar 200 milyon lira, atık su yönetimine 12 milyar 700 milyon lira, iklim değişikliğine uyuma 7 milyar 500 milyon lira ve kurumsal kapasite kalemine ise 15 milyar 600 milyon lira harcanacak.