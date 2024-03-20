İZSU’ya 50 milyon dolarlık kredi: Yetki mektubu imzalandı

İzmir Büyükşehir Belediyesi İZSU Genel Müdürlüğü, körfezin temizliği ve koku sorununu ortadan kaldırma hedefi doğrultusunda Uluslararası Finans Kurumu (IFC) ile 50 milyon dolarlık kredi anlaşması için yetki mektubu imzaladı.

Bu anlaşma sayesinde Çiğli’de yeni bir Çamur Çürütme ve Kurutma Tesisi inşa edilecek. Tesisin yapımı ile İZSU Genel Müdürlüğü, kanalizasyon çamurundan kaynaklanan kirlilik ve koku sorunlarının önüne geçmiş olacak ve aynı zamanda arıtılan çamuru çimento fabrikalarına satarak gelir kaynağı oluşturacak.

İmza töreninde konuşan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, “Hazine garantisi olmaksızın sabit faizli 12 yıl vadeli ve yine dolar karşılığı Türk Lirası bazında gerçekleştirilecek bu finansman ile kentin ihtiyaç duyduğu önemli bir yatırımı daha hayata geçireceğiz. Sağlıklı ve iklime dirençli bir şehir oluşturma çabamıza destek olarak bugüne kadar toplam 240 milyon euro finansman sağlayan IFC’ye teşekkürü bir borç biliriz. Bugüne kadar yaptıklarımız sadece İzmir ve Türkiye ile ilgili değildi. Biz, dünyaya örnek olacak projeleri hayata geçirdik ve muazzam işler çıktı. Bence bu tek başına bir süreçti ve ortaya çıkan eserler de büyük gayretlerle gerçekleşti.” diye konuştu.