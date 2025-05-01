İZTO Başkanı Mahmut Özgener: "Ticari kredi kartlarındaki kısıtlamalar, iş insanlarının elini kolunu bağlıyor"

Duygu GÖKSU / İZMİR

İzmir Ticaret Odası (İZTO) nisan ayı meclis toplantısı yapıldı. Enflasyonla mücadele kapsamında tedbirleri desteklemekle birlikte, üretim amaçlı tedarik işlemlerinde kullanılan ticari kart harcamalarının kısıtlanmasının sektörlerin yaşadığı finansal sıkıntıları artırdığını söyleyen İZTO Yönetim Kurulu Başkanı Başkanı Mahmut Özgener, “Finansal koşullar zaten zorken, bankalar tarafından işletmelere ait ticari kredi kartı harcamalarına getirilen işlem kısıtlamaları iş insanlarımızın elini kolunu bağlıyor” dedi.

KOBİ’lerin nakit akışlarını koruyabilmeleri için ticari kredi kartlarında taksitlendirme olanaklarının artırılması gerektiğini vurgulayan Özgener, “Üyelerimizden, kredi kartı limitlerinin fiilen tam olarak kullandırılmadığı, bankaların blokaj uygulamaları veya işlem bazlı kısıtlamalar getirdiğine ilişkin bildirimler alıyoruz. Bu çerçevede, işletmelere tahsis edilen ticari kredi kartı limitlerinin fiilen kullanılabilir hale getirilmesi, bu kartlara yönelik harcama kısıtlarının kaldırılması ve sektörel bazda farklılaşan ihtiyaçlara uygun esnek kullanım koşullarının sağlanması büyük önem taşıyor” diye konuştu.

KOBİ’lerin nakit akışlarını koruyabilmeleri için ticari kredi kartlarında taksitlendirme olanaklarının artırılması gerektiğini dile getiren Özgener, “Reel sektörün sağlıklı işleyişi ve ekonomik istikrarın sürdürülebilmesi için krediye erişimin kolaylaştırılması ve finansman araçlarının etkin ve işlevsel hale getirilmesi çok önemli” değerlendirmelerinde bulundu.

“Üyelerimiz fedakarlıklarının karşılığını almalı”

Oda üyelerinin en büyük sorunlarının başında finansmana erişim konusunun geldiğini dile getiren Özgener, “Uzun bir zamandır kredi, üretim ve iş gücü maliyetleri gibi ek masraflara katlanarak işlerini sürdürmeye ve geliştirmeye çalışan üyelerimizin fedakarlıklarının karşılığını alabilmeleri gerektiğini düşünüyoruz. Ekonomik Programın başladığı tarih olan Temmuz 2023’den bugüne azalan şirket karlılıkları söz konusu. Bu nedenle, enflasyonun düşmesi için gerekli olan ekonomik faaliyetlerdeki yavaşlamanın reel sektörümüzün katlanacağı sıkıntılara eşdeğer bir enflasyon düşüşü yaratması, programın başladığı zamana göre daha kritik bir hale geldi. 2025 yılı itibariyle sürdürülebilir bir ekonomik iyileşme sağlanabilmesi ve krediye erişimin kolaylaştırılması için, öncelikle enflasyonla mücadeleye devam edilmesi gerekiyor” diye konuştu.

“Protestolu senetler şubatta geçen yıla göre %30 arttı”

İç ticaretten gelen sinyallerin de dikkate alınması gerektiğine vurgu yapan Özgener, ticari TL kredi faizlerinde mart ayının ortasına göre 600-800 puan arası artış söz konusu olduğunu belirterek, “Protestolu senetler şubat ayı itibarıyla geçen seneye göre yüzde 30 artış gösteriyor. Bu oranın, pandemiden beri en yüksek oran olduğuna dikkatlerinizi çekmek istiyorum” dedi.