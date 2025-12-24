İZTO/Özgener: 2026'yı otomatik bir iyileşme yılı olarak görmenin doğru olmadığını düşünüyoruz

İzmir Ticaret Odası (İZTO) Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener, İZTO Aralık Ayı Meclis Toplantısı'ndaki konuşmasında, Türkiye'nin ekonomik programının denge arayışı içinde yoluna devam ettiğini söyledi.

Yüksek enflasyon, finansmana erişimdeki maliyet baskısı ve sanayideki yavaşlamanın iş dünyasının karar alma süreçlerini zorlaştırdığını belirten Özgener, "Kasım ayı enflasyon verileri olumlu. Mal fiyatları enflasyonu aşağı çekerken, hizmet enflasyonu daha sınırlı bir iyileşme gösteriyor. Yani enflasyonda yönün aşağı doğru olduğunu ancak sürecin henüz tamamlandığını söylemek için erken." diye konuştu.

​​​​​​​Özgener, Türkiye'nin ekonomisinin bu yılın üçüncü çeyreğindeki büyümenin bir önceki çeyreğe göre yavaşlamış olmasına rağmen iç talep ve yatırımların canlı kaldığını dile getirdi.

​​​​​​​Ekonomik programın kararlılıkla sürdürülmesiyle fiyat istikrarının güçlenmesi, üretimde dengeli bir görünüm ortaya çıkmasını ve yatırım ortamının daha öngörülebilir hale gelmesini beklediklerini anlatan Özgener, şöyle devam etti:

"Ancak 2026'yı otomatik bir iyileşme yılı olarak görmenin de doğru olmadığını düşünüyoruz. Çünkü rekabet koşulları eskiden olduğu gibi yalnızca iç talep ya da faiz seviyesiyle belirlenmiyor. Dün açıklanan 2026 yılı asgari ücretinin iş dünyamız için önemli bir referans noktası olacağına inanıyor, net 28 bin 75 lira olarak belirlenen yeni asgari ücretin, çalışanlarımız ve iş dünyamız için hayırlı olmasını diliyoruz. Emek yoğun sektörlerde iş gücü maliyetleri, rekabet gücünü ve istihdam kararlarını doğrudan etkileyen kritik unsurlardan biri olmaya devam ediyor. Ücret artışlarının kalıcı refah artışına dönüşmesinin tek yolu, enflasyonun kalıcı biçimde düşürülmesidir. Aksi halde yapılan artışların kısa sürede eridiğini, hem çalışanlar hem de işverenler açısından belirsizlik ürettiğini görüyoruz. Yeni yılda ise yüksek ama düşen enflasyon, görece yüksek reel faiz, kontrollü kur artışı ve ılımlı büyüme dengesinin hedeflendiği bir çerçevenin hakim olduğunu değerlendiriyoruz."

Özgener, istihdamı korumak ve artırmak amacıyla sağlanan asgari ücret desteğinin, asgari ücret artış oranını yansıtacak şekilde güncellenerek 1270 lira olmasından memnuniyet duyduklarını kaydetti.