İZTO/Özgener: Erken sanayisizleşme riski kapıda

İREM CEYLİN DEMİRCAN / İZMİR

İzmir Ticaret Odası (İZTO) Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener, Türkiye ekonomisinde orta vadeli programın (OVP) olumlu sinyallerine rağmen enflasyon kaynaklı kırılganlıkların derinleştiğini belirterek, reel sektörde erken sanayisizleşme riskinin giderek görünür hale geldiğini söyledi. İç talepteki zayıflama, artan maliyet baskıları ve verimlilik kaybının işletmeleri yatırım motivasyonundan uzaklaştırdığını ifade eden Özgener, çıkış yolunun teknolojiye dayalı, verimlilik odaklı yeni bir sanayileşme modelinden geçtiğini vurguladı.

IMF’nin son raporunda programla ilgili olumlu göstergelere işaret edildiğini hatırlatan Özgener, buna rağmen hem Türkiye’de hem de iş dünyasında en kırılgan başlığın hala enflasyon ve bunun yarattığı gelir adaletsizliği olduğunu söyledi. Özgener, “Bu bozulmanın reel sektör açısından yarattığı olumsuz somut sonuçları yaşamaya devam ediyoruz. Bunun sonucunda; iç talebin zayıfladığını, hanelerin zorunlu harcama dışındaki tüketimlerini kıstığını, hane halkının enflasyonun düşme algısının iyi yönetilmediğini, nitelikli işgücünün maliyet baskısının arttığını ve özellikle genç yeteneklerin yurtdışına yöneliminin devam ettiğini görüyoruz. Bu tablo firmaların yatırım motivasyonunu azaltıyor. Tüm bunlara paralel olarak verimlilik artışı da sağlanamadığı için ücretler reel olarak yükselmiyor. Ücretlerin yükselmemesi eşitsizliği daha da büyütüyor ve kısır döngü kırılamıyor. Bu süreçte en büyük kaybı; işçilik maliyetlerinin geri döndürülemez şekilde artması olarak değerlendiriyoruz. Tüm bunlar iş dünyası için bugünkü zorlu zemini hazırladı” dedi.

Enflasyonda kalıcı düşüş sağlanmalı

Emek yoğun sektörlerdeki rekabet kaybına dikkat çeken Özgener, tekstil, hazır giyim, konfeksiyon ve makine-ekipman sektörlerinde ciddi alarm işaretleri olduğunu ifade ederek, sanayi üretimindeki daralma, kapasite kullanım oranlarındaki gerileme ve ihracatta fiyat tutturma baskısının erken sanayisizleşme riskini büyüttüğünü dile getirdi. Özgener, “Enflasyonun bu seviyelerde kalması; geleceğin büyümesini, sanayinin rekabet gücünü ve toplumun sosyal dokusunu olumsuz yönde etkilemeye devam eder. Enflasyonda kararlı bir şekilde aşağı yönlü bir patika oluşturulmasının, programın en kritik noktası olmaya devam ettiğine inanıyoruz. Programın başarısının anahtarı enflasyonda kalıcı bir düşüş sağlamaktır” diye konuştu.

■ En hızlı büyüyen 6 üyeye plaket

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği öncülüğünde hazırlanan 2021-2023 döneminde en hızlı büyüyen 100 firma listesine giren 6 İzmirli firma İZTO Meclis toplantısında ödüllendirildi. Ödül alan firmalar; BS Group, Gerilim Yenilenebilir Enerji, LB Bilim, JK Mağazacılık Tekstil, Barçın Spor Malzemeleri, Workplast Plastik oldu.