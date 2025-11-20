İZTO/Özgener: İzmir’i düşünce ve inovasyon merkezi yapacağız

DUYGU GÖKSU / İZMİR

İzmir Büyükşehir Belediyesi, İzmir Ticaret Odası ve Ege Ekonomiyi Geliştirme Vakfı iş birliği, İzQ İnovasyon ve Girişimcilik Merkezi ana sponsorluğunda, “İzmirMeets-Teknoloji ve İnovasyon” etkinliği Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi’nde yapıldı.

İzmir’i her yıl kendi gündemini yaratan, kendi tartışmalarını oluşturan bir düşünce ve inovasyon merkezi haline getirmeyi hedeflediklerini söyleyen İzmir Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener, “İzmir, sadece bugünün sorunlarını yöneten bir kent değil; bölgenin geleceğini tasarlayacak vizyona sahip bir kent. Ve bu vizyonun kalbinde artık teknoloji, inovasyon, yapay zeka ve girişimcilik var. Teknoloji ve İnovasyon Zirvesi’ni bu vizyonun somut bir adımı olarak görüyoruz” dedi.

Türkiye’de girişim yatırımlarının hem hacimde hem işlem sayısında ciddi bir büyüme yaşadığını aktaran Özgener, “Ülkemizde start-up yatırımları 2024’te 2,6 milyar dolara ulaştı. Türkiye’deki teknoparklarda faaliyet gösteren girişimler, 2024’te tek başına 825 milyon dolar yatırım alarak bir önceki yıla göre üç kattan fazla büyüme yakaladı. Yerli fonların, kurumsal yatırımcıların ve girişim sermayesi şirketlerinin ekosistemde daha görünür hale gelmesi Türkiye’nin girişimcilik iklimini derinleştiriyor” dedi.

Hasan Küçükkurt: “Kritik teknolojiler bu ülkede üretilebilir”

Teknolojiyi sadece bir cihaz değil; insan hikâyesi olarak tanımlayan Ege Ekonomiyi Geliştirme Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Küçükkurt, yurt dışında dünyayı değiştiren örnekler vererek, “Bu fikirler neden çoğu zaman başka ülkelerde hayata geçiyor? Neden bu teknolojiler bizim topraklarımızda filizlenmesin? Neden İzmir, Türkiye’nin ileri teknoloji üretiminde öncü şehirlerinden biri olmasın? Eğer üniversite–sanayi iş birliğini güçlendirir, Ar-Ge yatırımlarını büyütür, mühendislik kapasitemizi destekler ve uzun vadeli kamu stratejilerini aynı potada buluşturabilirsek, çipten biyomedikale kadar tüm kritik teknolojiler bu ülkede üretilebilir” dedi.

Cemil Tugay: “Başkanlık inovasyon fonu kuruyoruz”

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay da, Başkanlık İnovasyon Fonu kurduklarını ve uygulamaya geçeceklerini söyleyerek, bu fon ile veri temelli şehir uygulamalarını, yapay zekâ destekli kamu hizmetlerini, iklim ve enerji teknolojilerini, sosyal inovasyon projelerini, dijital altyapı yatırımlarını ve kentsel deney alanlarının destekleneceğini ifade etti. Ayrıca Yerel İnovasyon Fikir ve Uygulama Yarışması’nın da başlayacağını duyuran Tugay, “ Bu yarışma bir vitrin değil; bir harekete geçirme aracıdır” dedi.

“Yapay zeka, 15 trilyon doların üzerinde ek değer yaratabilir”

Start-up ekonomisinin birkaç şehir ve birkaç ülke tekelinde olmadığını, dünyanın her yerinde yeni inovasyon adalarının ortaya çıkrtığını vurgulayan Özgener, “Risk sermayesi yatırımları 2021’deki küresel zirve döneminin altında olsa da, 2024 verileri yeniden yukarı yönlü bir hareketi işaret ediyor. 2024’te küresel girişim sermayesi yatırımlarının neredeyse üçte biri doğrudan yapay zeka şirketlerine yöneldi. AI yatırımları bir önceki yıla göre yüzde 80’in üzerinde büyüdü. Bazı analizler, yapay zekanın 2030’a kadar küresel ekonomiye 15 trilyon doların üzerinde ek değer katabileceğini öngörüyor. Yapay zekanın artık sadece bir teknoloji trendi değil, üretimden lojistiğe, eğitimden sağlığa, finansal hizmetlerden enerjiye kadar her alanda iş yapma biçimlerini köklü şekilde dönüştüren bir üretim altyapısı haline geldiğini kabul etmeli ve buna göre davranmalıyız” dedi.