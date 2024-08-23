Jackson Hole öncesi uzmanlardan öngörüler

Fed Başkanı Jerome Powell'ın faiz indirimlerinin patikasına ilişkin sinyaller vermesi beklenen 2024 Jackson Hole Ekonomi Politikaları Sempozyumu konuşmasını Türkiye saatiyle 17:00’de yapacak.

Bloomberg'in aktardığına göre, Bloomberg ABD Başekonomisti Anna Wong, Powell’ın konuşmasında faiz artışlarının istenen sonuçları verdiğini ve oranların yeterince kısıtlayıcı olduğunu vurgulamasını bekliyor.

Powell’ın “enflasyon düşerken ve işgücü piyasası normalleşirken, Fed’in yakın zamanda politika faizlerini düşürmesinin uygun olacağını” belirteceğini öngören Wong, istihdam konusundaki endişelerin daha fazla öne çıkarılacağı görüşünde.

Wong, “Fed’in ikili görevinin tam istihdam ayağının korunması artık daha fazla dikkat gerektiriyor. Faiz indirimlerinin boyutu ve hızına ilişkin gelecekteki politika müzakereleri, istihdam piyasası ve enflasyonun göreceli riskini tartan bir risk yönetimi yaklaşımına dayanacaktır” dedi.

Ekonomist, “(Powell’ın) Faiz indiriminin yaklaştığına dair sinyal vermesini ve özellikle de 6 Eylül’de açıklanacak ağustos ayı istihdam raporuna bağlı olarak 25 baz puan ya da 50 baz puanlık bir indirime açık olduğunu belirtmesini bekliyoruz” değerlendirmesini yaptı.

Ancak Wong, Powell’dan indirimin 25 baz puan mı yoksa 50 baz puan mı olacağına yönelik açık bir sinyal ise beklemiyor. ABD’de işsizlik oranının Ağustos ayında daha da yükseleceğini öngören Wong, baz senaryosunun Eylül'de 50 baz puanlık bir indirim yapılması yönünde olduğunu belirtti.

İndirim sinyali düşük kalır mı?

Swap piyasaları Fed’in bu yıl 100 baz puan faiz indirmesini fiyatlarken, Interactive Brokers’tan Jose Torres “Powell para politikası merdivenlerinden yavaş bir yürüyüşü mü yoksa bodrum katına hızlı bir asansör yolculuğunu mu ima edecek? Muhtemelen asansör yerine merdivenleri seçecek” yorumunu yaptı.

Wolfe Research’ten Chris Senyek, Powell’ın Eylül'de başlayacak bir gevşeme döngüsü sinyali vereceğini düşünse de, piyasanın fiyatladığının aksine, 25 baz puandan daha büyük bir kesinti sinyali vereceğine inanmıyor.

CFRA’dan Sam Stovall da bir sonraki Fed genişleme döngüsünün 25 baz puanlık bir indirimle “daha ölçülü bir şekilde” başlatılacağını tahmin ediyor.

NatAlliance Securities’den Andrew Brenner ise Fed üyelerinden dün gelen açıklamalara işaret ederek, “Senaryo açık - Fed Eylül ayında gevşemeye gidecek, ancak kimse şu anda 50 baz puan gevşeme arzusu göstermiyor” dedi.

Öte yandan eski Pimco CEO’su ve Bloomberg Opinion yazarı Mohamed El-Erian’a göre yatırımcılar, yıl sonundan önce Fed’in agresif bir dizi faiz indirimine gitmesi ihtimalini abartıyor. “Piyasanın şu anda bu kadar çok faiz indirimini fiyatlıyor olması bana göre sorunlu,” diyen El-Erian, “Piyasa aşırıya kaçıyor” yorumunu yaptı.

El-Erian’a göre Fed’in yıl sonuna kadar 75 baz puan faiz indirmesi daha gerçekçi bir ihtimal.