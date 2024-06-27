Jackson Hole’a Çetinkaya’dan sonra ilk fiziki katılım Karahan’dan

Dünyanın en önemli merkez bankacılığı konferanslarından olan Jackson Hole toplantısına Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan uzun yıllar sonra Türkiye'den katılım gösteren ilk başkan olacak. Merkez Bankası’ndan yapılan açıklamada 25 Temmuz ve 22 Ağustos olarak ilan edilen Para Politikası Kurulu (PPK) toplantılarının tarihlerinin, Başkan Fatih Karahan’ın ilgili tarihlerde G20 Maliye Bakanları-Merkez Bankası Başkanları Toplantısı ve Jackson Hole Ekonomi Politikası Sempozyumu’na katılacak olması nedeniyle, sırasıyla 23 Temmuz 2024 ve 20 Ağustos 2024 olarak değiştirildiği duyuruldu.

Jackson Hole toplantısına en son fiziki katılım eski TCMB Başkanı Murat Çetinkaya tarafından 2017 yılında gerçekleştirilmişti. Pandemi döneminde 2020’deki toplantıya dönemin başkanı Murat Uysal online olarak katılım göstermişti. 2020’den bu yana hiçbir TCMB başkanı Jackson Hole toplantısına katılım göstermedi. Şimdi TCMB Başkanı Karahan Jackson Hole toplantısına katılacak.