Jak Eskinazi: İhracatçı öz sermayesinin azalması pahasına pazarını korumaya çalışıyor

İZMİR / EKONOMİ

Türkiye’deki enflasyon rakamlarındaki artışla döviz kurlarındaki artışın örtüşmemesi nedeniyle son yıllarda ihracatçıların zorlu bir süreçten geçtiğinin altını çizen Eskinazi, “Bu süreçte ihracatçılar olarak öz sermayemizin azalması pahasına ihracat rakamlarımızı korumaya çalışıyoruz. İhracatçılar açısından artık bıçak kemiği kesiyor. Bu, sürdürülebilir bir tablo değil. Özellikle emek yoğun sektörlerde istihdam kaybı yaşanıyor. Pandemi sonrasında Türkiye’ye yönelen tedarikçileri maalesef kaçırdık. Türkiye, Uzakdoğu’daki rakiplerinden yüzde 35-40 daha pahalı konumda. İhracatçı firmalarımızın varlığını koruyabilmesi için dünyadaki rakiplerimizle rekabetçi olabileceğimiz bir ekonomik modelin hayata geçirilmesini istiyoruz. Aksi takdirde bu süreçte ihracatçı firmalarımızdan kayıplar vereceğiz” diye konuştu

7 birliğinin ihracatı arttı, 5’inin düştü

EİB üyeleri ağustos ayında sanayi sektörlerinde 808 milyon dolarlık ihracata imza atarken, tarım sektörlerinin ihracatı yüzde 6’lık artışla 547 milyon dolardan 609 milyon dolara yükseldi. Maden ihracatçıları da yüzde 33’lük artışla 130,5 milyon dolar dövizi Türkiye’ye kazandırdılar. Ocak-ağustos döneminde EİB’nin ihracatı 12 milyar 97 milyon dolar olurken, EİB son 1 yıllık dönemde 18 milyar 185 milyon dolar dövizi Türkiye’ye kazandırdı.

EİB çatısı altındaki 12 ihracatçı birliğinin 7 tanesi ağustos ayında ihracat artışı sağlarken, 5 ihracatçı birliği 2023 yılı ağustos performansının gerisinde kaldı. Ege Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği yüzde 6, Ege Maden İhracatçıları Birliği yüzde 33, Ege Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği yüzde 3, Ege Tütün İhracatçıları Birliği yüzde 20, Ege Mobilya Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği 2, Ege Zeytin ve Zeytinyağı İhracatçıları Birliği yüzde 59, Ege Deri ve Deri Mamulleri İhracatçıları Birliği yüzde 5’lik ihracat artışı yakalarken; Ege Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği, Ege Demir ve Demir Dışı Metaller İhracatçıları Birliği, Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği, Ege Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği ile Ege Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği’nin performansı geçen yılki ağustos ayının gerisinde kaldı.

Ege İhracatçı Birlikleri bünyesinde temsil edilmeyen sektörler arasında kimya sektörü ağustos ayında 161 milyon dolarlık ihracat yaparken, otomotiv endüstrisi 77 milyon dolar, elektrik-elektronik sektörü 65 milyon dolar, iklimlendirme sektörü 51 milyon dolar, makine sektörü 49 milyon dolar ihracat gerçekleştirdi.

Ege Bölgesi’nin 8 aylık ihracatı 20 milyar doları aştı

Ege Bölgesi’nin ağustos ayı ihracatı 2 milyar 625 milyon dolar olurken, Ege Bölgesi’nin 8 aylık ihracatı 20 milyar 137 milyon dolar olarak kayıtlara geçti. Ege Bölgesi’nin 8 aylık ihracatı 2023 yılının aynı döneminde 20 milyar 578 milyon dolar olmuştu. Ege Bölgesi’nin ihracatı 2023 yılının sekiz aylık dönemine göre yüzde 2’lik düşüş yaşadı.