Jak Eskinazi: “Yüksek enflasyon bizi 30 yıl geriye götürdü”

Nihat DELİBAŞI-İZMİR

İzmir Ticaret Odası (İZTO) kasım ayı meclisi toplantısında gündem “enflasyon” oldu. İZTO Başkanı Mahmut Özgener, para politikası araçları kullanılmadan, sadece makro ihtiyati tedbirlere ağırlık verilerek enfl asyondaki düşüşün nasıl sağlanacağıyla ilgili soru işaretlerinin giderilmesine ve piyasalarda güvenin yeniden tesis edilmesine olan ihtiyacı dile getirdi. Merkez Bankası’nın faiz indirimlerine devam ettiğini söyleyen Özgener, ekonomik verilere bakıldığında enflasyonda yükselmenin devam ettiğini aktardı.

“Piyasada güvenin yeniden tesis edilmesi ihtiyaç”

Atılan her adımın beraberinde başka sorunlar getirdiğini vurgulayan Mahmut Özgener, şunları söyledi: “Para politikası araçları kullanılmadan, sadece makro ihtiyati tedbirlere ağırlık verilerek enflasyondaki düşüşün nasıl sağlanacağıyla ilgili soru işaretlerinin giderilmesine ve piyasalarda güvenin yeniden tesis edilmesine ihtiyaç var. Makro ihtiyati tedbirler kapsamında yapılan düzenlemeler beklenilen faydayı sağlayamadığı gibi, 14 aylık bir deneme süreci sonunda sosyal yapıyı tahrip eden bir enflasyon, reel seviyesi düşük bir Türk Lirası’na rağmen yükselen cari açık, serbest piyasa koşullarından uzaklaşan bir finansal sistemle karşı karşıyayız. Alınan ekonomik ve finansal kararların maliyeti artarken, seçim sonrasına ötelenen bir takım maliyetler olabileceğini de görüyoruz. Önceliğimiz; para politikasının normalleşmesinin gündemde olması.”

“Enflasyon devletleri yıkan bir olay”

İZTO Meclis Üyesi ve Ege İhracatçı Birlikleri (EİB) Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi de enflasyonla ilgili yaptığı değerlendirmede ülkemizin 30 yıl geriye gittiğini savundu. Eskinazi, “Türkiye’de son 25 yıldır karşılaşmadığımız enflasyon oranları ölçülüyor. Enflasyon devletleri yıkan, milletleri içinden bozan bir olaydır. Enflasyon oranı Türkiye’den daha yüksek olan Venezuela, Sudan, Lübnan, Suriye ve Zimbabve’ye bakalım… Hepsi yıllardır bir ekonomik krizden diğerine savruluyor. Şu tablodan gerçekten büyük dersler çıkarmamız gerekiyor. Türkiye bu ülkelerle kıyaslanacak hale nasıl gelebilir? Enflasyon ortamında uzun süre kalmak yozlaştırır, sizi onlarca yıl geriye atar. Şu an yüksek enflasyon bizi resmen 30 yıl geriye atmış durumda. Avantajımızı kaybediyoruz. İyimser olmak için nedenimiz yok” diye konuştu.

“Cep telefonlarında limit güncellenmeli”

İZTO Meclis Üyesi Yusuf Gedik, 2018 sonunda cep telefonlarına getirilen taksit ve değer sınırlamasının yüksek enflasyon ortamında anlamını yitirdiğini belirterek rakamlarda güncelleme ihtiyacını dile getirdi. Gedik, “2018’de 3 taksit ve 3 bin 500 TL olan limit, 2021’de 5 bin TL oldu. Ama bu da şu an çok anlamsız hale geldi ve sektörde daralma, satışlarda düşüş yaşanıyor. 2021’de satılan toplam telefonların yüzde 30’u kaçak hale geldi. 2018’de uygulama başladığında dolar kuru 5.26 TL idi ve sınırlama 666 doları ifade ediyordu. Bugün o günkü dolar değeri üzerinden güncelleme yapılsa 12 bin 500 TL’ye denk geliyor. Sektörüm adına bu konuda İZTO’dan destek istiyorum. Odamızın gençlerin telefona ulaşması için de destek olması gerektiğine inanıyorum. Cari açığı artırıyor diye teknolojiye engel olmamalıyız. Cari açığı kapatmak için tarıma önem verelim kendi teknolojimizi kendimiz üretelim” dedi.