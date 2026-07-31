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Jandarmanın sağlık personeli temini için SBÜ'ye 30 öğrenci alınacak

Jandarma Genel Komutanlığınca muvazzaf tabip subay, diş tabibi subay ve sağlık astsubayı temini için Sağlık Bilimleri Üniversitesine (SBÜ) 30 öğrenci alımı yapılacak.

Haber Merkezi
AA
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Jandarmanın sağlık personeli temini için SBÜ'ye 30 öğrenci alınacak
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Resmi Gazete'de yayımlanan duyuruya göre, Jandarma Genel Komutanlığının sağlık personeli ihtiyacının karşılanması amacıyla 2026-2027 eğitim ve öğretim yılı ÖSYM yerleştirme sonuçlarına göre SBÜ'ye öğrenci temin edilecek.

Bu kapsamda, muvazzaf tabip subay olarak görev yapmak üzere SBÜ Gülhane Tıp Fakültesine 3'ü kadın 16, muvazzaf diş tabibi subay olarak görev yapmak üzere SBÜ Gülhane Diş Hekimliği Fakültesine 1'i kadın 4, muvazzaf sağlık astsubayı olarak görev yapmak üzere de SBÜ Gülhane Sağlık Meslek Yüksekokuluna 10 erkek öğrenci alınacak.

Temine ilişkin detaylara "www.jandarma.gov.tr", "www.jsga.edu.tr" ve "www.sbu.edu.tr" internet sitelerinden ulaşılabilecek.

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