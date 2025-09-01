Japan Credit Rating Türkiye'nin kredi notunu ‘durağan’ olarak teyit etti

Kredi derecelendirme kuruluşu Japan Credit Rating (JCR), Türkiye'nin güçlü ekonomik temellerini ve kontrol altında tutulan kamu borcunu vurgulayarak "durağan" görünüm bildirdi.

TCMB'nin fiyat istikrarı bağlılığı vurgulandı

Kuruluş, 2023'ten itibaren uygulanan parasal sıkılaştırmanın enflasyonda kademeli bir düşüşe yol açtığını ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) enflasyonla mücadeleye güçlü bir şekilde odaklandığını belirtti. Politika faiz oranlarının Aralık 2024'te başlangıçta düşürülmesine rağmen, Türk Lirası üzerindeki baskının ardından Mart 2025'te geçici bir artış yaşanması, TCMB'nin fiyat istikrarına olan bağlılığını gösterdi.

JCR enflasyon verilerini izlemeye aldı

JCR, orta vadede enflasyonun kontrol altına alınıp alınamayacağını ve istikrarlı ekonomik büyümenin sağlanıp sağlanamayacağını yakından takip edeceğini ifade etti.

“ABD tarifeleri Türk ekonomisi üzerinde sınırlı kaldı”

Türkiye'nin reel GSYH büyüme oranı 2024'te yüzde 3,2 olarak gerçekleşirken, enflasyon Mayıs 2024'te yüzde 75,4 ile zirve yapmış ve ardından düşüş gösterdiği hatırlatıldı. Ayrıca, ABD'nin tarife önlemlerinin Türk ekonomisi üzerindeki potansiyel etkisinin, nispeten düşük tarife oranı (%15) ve ABD'ye yapılan ihracatın toplam ihracattaki küçük payı (yaklaşık %6) nedeniyle sınırlı olduğu değerlendirildi.

“Türkiye’nin cari işlemler açığı iyileşme gösterdi”

Değerlendirmede, "Dış dengeye ilişkin olarak, doğal kaynak ithalatçısı konumundaki Türkiye'nin yapısal bir cari işlemler açığı bulunuyor. Ancak, artan ihracat ve baskılanan ithalat sayesinde cari işlemler açığı 2023'teki yüzde 3,5'ten 2024'te GSYH'nin yüzde 0,8'ine gerileyerek önemli ölçüde iyileşme gösterdi." denildi.

“Sermaye girişleri döviz rezervlerinin korunmasına katkıda bulunuyor”

Özellikle portföy yatırımları gibi istikrarlı sermaye girişleri, döviz rezervlerinin korunmasına katkıda bulunurken, JCR hükümetin yakın vadede dış borç geri ödeme kabiliyetinde herhangi bir sorun öngörmüyor.

Açıklamada şöyle denildi:

"Mali cephede, deprem sonrası yeniden yapılanma maliyetleri merkezi yönetim bütçe dengesini etkilemeye devam ederek 2024'te GSYH'nin yüzde 4,9'u oranında bir açıkla sonuçlandı; bu, 2023'teki yüzde 5,2'den mütevazı bir iyileşmeydi. JCR, yeni kurumlar vergileri ve artırılan stopaj vergileri dahil olmak üzere hükümetin mali konsolidasyon politikaları ile yeniden yapılanma maliyetlerinde beklenen azalmanın orta vadede açığı düşüreceğini tahmin ediyor. Genel hükümet borcu GSYH'nin yaklaşık yüzde 20'si gibi sınırlı bir seviyede kalmaya devam ediyor ve düşük seyretmesi bekleniyor. Bankacılık sektörü de direnç gösteriyor; Haziran 2025 itibarıyla genel takipteki kredi oranı (NPL) yüzde 2,1 ve güçlü sermaye yeterlilik oranı yüzde 18,0 ile düzenleyici minimumların oldukça üzerinde seyrediyor."