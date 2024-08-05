Japon Yeni, dolar karşısında 7 ayın zirvesinde

ABD'de zayıf iş gücü verilerinin ekonomide resesyon endişeleri ve ABD Merkez Bankası'ndan (Fed) daha yüksek faiz indirimleri beklentilerini artırmasının ardından Japon para birimi, dolar karşısında 2 Ocak 2024'den beri en yüksek seviyesine ulaştı.Dolar/yen paritesi 142,20 seviyesini görerek şu sıralarda yüzde 2 artışla 143,3 seviyesinde işlem görüyor.

Son bir ayda yüzde 13 değer kazandı

Dünyanın dördüncü büyük ekonomisi olan Japonya'nın para birimi son bir ayda dolara karşı yüzde 13 değer kazandı.

Döviz piyasasında özellikle ABD ekonomisinde yavaşlama belirtileri ve Japonya Merkez bankasının geçen hafta politika faizini 15 baz puan artırarak yüzde 0,25'e çıkarması ve bankanın önümüzdeki birkaç yıl içinde aylık tahvil alımlarını yarıya indirme planını açıklaması, yenin dolar başta olmak üzere diğer para birimleri karşısında önemli ölçüde değer kazanmasına yol açıyor.

Öte yandan, Asya'nın en büyük borsası Tokyo'daki hisseler, Japon yeni dolara karşı değer kazandıkça düşmeye devam etti.

Japon Nikkei endeksi, haftanın ilk işlem gününü yaklaşık yüzde 12,4 düşerek kapattı. Nikkei endeksi yalnızca son iki işlem gününde yüzde 17,5 değer kaybederek 31 bin 458 puana geriledi. Bu yıl 11 Temmuz'daki rekor yüksek seviye olan 42 bin 426 puanla karşılaştırıldığında endeksteki değer kaybı yaklaşık yüzde 25 oldu.