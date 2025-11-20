Japon yatırımcıların TL iştahı yeniden arttı: Uzmanlardan “çöküş” uyarısı

Japon bireysel yatırımcılar, geçmişte ağır kayıplar yaşamalarına rağmen yeniden riskli bir tercihe yönelerek Türk lirası alımlarını artırmaya başladı. Bloomberg’in haberine göre, liranın yıl içerisinde yene karşı yüzde 16’dan fazla değer kaybetmesine karşın, Japon küçük yatırımcıları yüksek kazanç beklentisiyle TL pozisyonlarını tarihsel zirvelere taşıdı.

"Yine defalarca patlayan bir pozisyona geri dönüyorlar”

Tokyo Finans Borsası verileri, 12 Kasım itibarıyla Japon yatırımcıların lira/yen paritesine bağlı yaklaşık 900 bin kaldıraçlı kontrata sahip olduğunu gösteriyor. Bu rakam, bugüne kadarki en yüksek seviyelerden biri olarak kayda geçti. Uzmanlar, artan bu iştahın piyasada “keskin bir çöküş” riskini her zamankinden daha fazla büyüttüğünü ifade ediyor.

Mizuho Securities Stratejisti Shoki Omori, Bloomberg’e yaptığı değerlendirmede sert uyardı:

“Türk lirası, Japon yatırımcıların dokunması gereken en son para birimi olmalı. Yine defalarca patlayan bir pozisyona geri dönüyorlar.”

Liranın ani değer kayıpları Japon yatırımcılar için yeni bir felaket senaryosunu mümkün kılıyor. Mart ayında Ankara’daki siyasi gelişmeler nedeniyle TL bir günde yüzde 11 değer kaybetmiş, Japon yatırımcıların lira pozisyonları ise bir günde yüzde 26 erimişti.

Risklere rağmen Türk lirasına yönelişin temel nedeni, yüksek faiz getirisi. Lira, Japon yeni karşısında üç aylık vadede yıllıklandırılmış yüzde 30’un üzerinde getiri sunuyor. Bu oran, Japonya’da neredeyse sıfıra yakın faizlerle kıyaslandığında devasa bir fark anlamına geliyor.

Yukiya Kotegawa, lira yatırımını şöyle açıklıyor:

“Bu getiriyi Meksika pesosunda ya da Güney Afrika randında bulamazsınız.” Bir diğer yatırımcı Masahiro ise liranın değer kaybına rağmen kısa vadeli al-sat stratejileriyle yüksek faiz toplamaya çalıştığını söylüyor:

“Yükseldiğinde satıyorum, düştüğünde geri alıyorum. Ne kadar uzun tutarsan o kadar kazanıyorsun.”

Ancak Masahiro’nun en büyük endişesi, Japonya’nın yene müdahale ihtimali. Yenin hızla değer kazanacağı ani bir müdahale, tüm lira pozisyonlarını bir anda eritebilir.

“En büyük tehdit, Japonya’nın doğrudan müdahalesi"

Ebury Strateji Direktörü Matthew Ryan, Japon hükümetinin döviz piyasasına müdahalesinin TL yatırımcıları için büyük bir risk olduğunu söyledi:

“En büyük tehdit, Japonya’nın doğrudan müdahalesi. Böyle bir adım, TL dahil tüm yen karşıtı pozisyonları saniyeler içinde yok eder.”

ATFX Global Markets’tan Nick Twidale ise Japon yatırımcıların davranışını “sürü psikolojisi” olarak tanımlıyor:

“Bir arkadaşının yüzde 30 getiri aldığını duyan, hemen aynı işleme giriyor. Döngünün sonuna gelinmiş olsa bile…”

"Türk lirası taşıma (carry trade) işlemlerinin hâlâ potansiyeli var"

Türkiye'de ise Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, yıl içinde yaptığı bir açıklamada Türk lirası taşıma (carry trade) işlemlerinin hâlâ potansiyeli bulunduğunu söylemişti. Ancak Türkiye’de enflasyonun ekimde yıllık yüzde 32,9 çıkması, liranın değer kaybı riskini artırmaya devam ediyor.

Ağır kayıplarla karşı karşıya kalınabilir

Uzmanlara göre yüksek faiz cazibesi, Japon yatırımcıları kısa vadede TL’den uzaklaştırmayacak. Ancak olası bir şok ister Japonya’nın müdahalesi, ister Türkiye kaynaklı bir dalgalanma yatırımcıları bir kez daha ağır kayıplarla karşı karşıya bırakabilir. Bloomberg'e konuşan analistler, “Bu getiri iştahı, aynı oranda kayıp potansiyeli taşıyor.” uyarısında bulundu.