Japonya, ABD'den çip ürünleri alacak
Japonya ticaret müzakere kapsamında ABD'den çip almayı teklif ettiğini bildiriliyor. Bu adımın, ABD’nin Japonya ile olan yaklaşık 10 trilyon yenlik ticaret açığını azaltmayı hedeflediği öne sürülüyor.
Asahi gazetesi ismini açıklanmayan bir kaynağa dayandırdığı haberine göre, Japonya, ABD ile süren gümrük tarifesi müzakereleri kapsamında milyarlarca dolarlık Amerikan çipini satın almayı teklif etti.
ABD, ticaret açığını azaltmayı hedefliyor
Habere göre, Japon hükümeti, Nvidia gibi ABD’li şirketlerden çip satın alacak yerli firmaları sübvanse etmeyi planlıyor. Potansiyel ithalat miktarının 1 trilyon yen’e (6,94 milyar dolar) kadar çıkabileceği belirtiliyor. Bu adımın, ABD’nin Japonya ile olan yaklaşık 10 trilyon yenlik ticaret açığını azaltmayı hedeflediği ifade edildi.