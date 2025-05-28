Japonya, ABD'den çip ürünleri alacak

Asahi gazetesi ismini açıklanmayan bir kaynağa dayandırdığı haberine göre, Japonya, ABD ile süren gümrük tarifesi müzakereleri kapsamında milyarlarca dolarlık Amerikan çipini satın almayı teklif etti.

ABD, ticaret açığını azaltmayı hedefliyor

Habere göre, Japon hükümeti, Nvidia gibi ABD’li şirketlerden çip satın alacak yerli firmaları sübvanse etmeyi planlıyor. Potansiyel ithalat miktarının 1 trilyon yen’e (6,94 milyar dolar) kadar çıkabileceği belirtiliyor. Bu adımın, ABD’nin Japonya ile olan yaklaşık 10 trilyon yenlik ticaret açığını azaltmayı hedeflediği ifade edildi.