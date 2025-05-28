  1. Ekonomim
  2. Ekonomi
  3. Japonya, ABD'den çip ürünleri alacak
Takip Et

Japonya, ABD'den çip ürünleri alacak

Japonya ticaret müzakere kapsamında ABD'den çip almayı teklif ettiğini bildiriliyor. Bu adımın, ABD’nin Japonya ile olan yaklaşık 10 trilyon yenlik ticaret açığını azaltmayı hedeflediği öne sürülüyor.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Japonya, ABD'den çip ürünleri alacak
Takip Et

Asahi gazetesi ismini açıklanmayan bir kaynağa dayandırdığı haberine göre, Japonya, ABD ile süren gümrük tarifesi müzakereleri kapsamında milyarlarca dolarlık Amerikan çipini satın almayı teklif etti.

ABD, ticaret açığını azaltmayı hedefliyor

Habere göre, Japon hükümeti, Nvidia gibi ABD’li şirketlerden çip satın alacak yerli firmaları sübvanse etmeyi planlıyor. Potansiyel ithalat miktarının 1 trilyon yen’e (6,94 milyar dolar) kadar çıkabileceği belirtiliyor. Bu adımın, ABD’nin Japonya ile olan yaklaşık 10 trilyon yenlik ticaret açığını azaltmayı hedeflediği ifade edildi.

Trump'ın WilmerHale kararnamesi mahkeme tarafından engellendiTrump'ın WilmerHale kararnamesi mahkeme tarafından engellendiDünya
Türkiye'deki elektrikli araç sayısı 231 bini geçtiTürkiye'deki elektrikli araç sayısı 231 bini geçtiGündem

 

 

Ekonomi
Murat Kurum'dan 'Nusaybin' açıklaması: Terörün izlerinin silinmesi için yeni adım
Murat Kurum'dan 'Nusaybin' açıklaması: Terörün izlerinin silinmesi için yeni adım
Kurban Bayramı öncesi Ticaret Bakanlığı'ndan sıkı denetim!
Kurban Bayramı öncesi Ticaret Bakanlığı'ndan sıkı denetim!
Uzmanlar uyarıyor: Emekli maaşlarında zaman aşımına dikkat!
Uzmanlar uyarıyor: Emekli maaşlarında zaman aşımına dikkat!
Ekonominin gündemi Ekonomi Masası'nda
Ekonominin gündemi Ekonomi Masası'nda
Yumurta ihracatında muafiyet düzenlemesi Resmi Gazete'de
Yumurta ihracatında muafiyet düzenlemesi Resmi Gazete'de
Elektromekanikte Türkiye’nin üretim potansiyeli yüksek
Elektromekanikte Türkiye’nin üretim potansiyeli yüksek