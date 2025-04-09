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Japonya, acil durum pirinç rezervlerini satışa sunmayı sürdürecek

Japonya Tarım Bakanı Eto Taku, fiyat artışıyla mücadele kapsamında hükümetin 4 ay daha acil durum rezervlerindeki pirinci satışa sunmaya devam edeceğini açıkladı.

Haber Merkezi
AA
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Japonya, acil durum pirinç rezervlerini satışa sunmayı sürdürecek
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Resmi Kyodo ajansının haberine göre Eto, ülkede son dönemde hızla artan pirinç fiyatlarına ilişkin basın açıklaması yaptı.

Eto, hükümetin yükselen fiyatları dengelemek için temmuz sonuna kadar her ay acil durum rezervlerindeki pirinci piyasaya sürmeye devam edeceğini duyurdu.

"Hükümet, 100 bin ton pirinci daha satışa çıkaracak"

Hükümetin nisan sonunda acil durumlar için ayrılan 100 bin ton pirinci daha satışa çıkaracağını belirten Eto, ilerleyen aşamada satılacak miktarın piyasa koşulları gibi çeşitli faktörler göz önüne alınarak belirleneceğini kaydetti.

Japonya'da artan pirinç fiyatları

Japonya'nın geleneksel mutfağında önemli yer tutan pirinç üretiminin, son dönemdeki iklimsel olaylar ve doğal afetler nedeniyle olumsuz etkilenmesi üzerine Tokyo hükümeti, artan fiyatları baskılamak amacıyla bu yıl ilk defa şubatta yaklaşık 210 bin ton acil durum pirinç rezervini piyasaya sürmüştü.

Hükümetin bu hamlesine rağmen ülke genelinde pirinç fiyatları artmaya devam ediyor.

Hükümet verilerine göre, martın son haftasında 5 kilogramlık pirincin ortalama fiyatı, geçen yıla kıyasla iki kat artarak 29 dolara yükseldi.

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