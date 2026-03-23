Japonya Merkez Bankası faizi artırır mı?

SMBC Nikko Securities ekonomistleri, Japonya Merkez Bankası’nın (BoJ) Nisan ayındaki bir sonraki toplantısında, Ortadoğu’daki gerilimin yaklaşık bir ay içinde yatışacağı varsayımına dayanarak faiz oranlarını yüzde 1’e yükseltmesinin beklendiğini bildirdi.

Geçen haftaki toplantıda Başkan Kazuo Ueda, şirketlerin agresif fiyatlama davranışı eğiliminin altını çizdi ve politika kurulu üyelerinin çoğunun çekirdek enflasyona ilişkin yukarı yönlü risklere öncelik verdiği izlenimine sahip olduğunu belirtti. Ekonomistler, bu açıklamaların Ueda’nın kendisinin de enflasyonun hedefin üzerine çıkması riskine odaklanmaya yöneldiğini gösterdiğini ifade etti.