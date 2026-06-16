Japonya Merkez Bankası faizi yükseltti

Japonya Merkez Bankası (BOJ), para politikasında normalleşme sürecini hızlandırarak kısa vadeli politika faizini yüzde 0,75'ten yüzde 1'e yükseltti

Faiz artırımı kararı, Para Politikası Kurulu'nda 7'ye karşı 1 oyla kabul edildi.

Tahvil alımlarında plan değişmedi

BOJ, Japon devlet tahvili alımlarını azaltmaya yönelik mevcut stratejisini koruma kararı aldı.

Buna göre banka, Ocak-Mart 2027 dönemine kadar aylık tahvil alımlarını her çeyrekte 200 milyar yen azaltmayı sürdürecek.

Nisan 2027'den itibaren ise azaltım süreci sona erecek ve aylık tahvil alımları yaklaşık 2 trilyon yen seviyesinde sabitlenecek.

Normalleşme süreci devam ediyor

Son faiz kararıyla birlikte BOJ, uzun yıllar boyunca uyguladığı ultra gevşek para politikasından çıkış sürecini sürdürmüş oldu.

Piyasalar, Japonya'da enflasyon görünümü ve ücret artışlarının seyri doğrultusunda bankanın önümüzdeki dönemde atacağı yeni adımları yakından takip ediyor.