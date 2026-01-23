Japonya’da çekirdek enflasyon BOJ hedefinin üzerinde kaldı

Japonya’da çekirdek tüketici enflasyonu aralık ayında yavaşlamasına rağmen Merkez Bankası’nın yüzde 2’lik hedefinin üzerinde kalmaya devam etti.

Taze gıda hariç çekirdek tüketici fiyat endeksi (TÜFE) aralıkta bir önceki yılın aynı ayına kıyasla yüzde 2,4 arttı. Bu oran, piyasa tahmini ile uyumlu olup, kasım ayındaki yüzde 3,0'lık artıştan belirgin bir yavaşlamaya işaret ediyor.

Hem taze gıda hem de enerji fiyatları hariç tutulan endeks ise aralık ayında yüzde 2,9 yükseldi.

Enflasyondaki bu yavaşlamada, geçen yıl hükümetin akaryakıt sübvansiyonlarını sona erdirmesiyle enerji fiyatlarında yaşanan sert yükselişin yarattığı baz etkisi belirleyici oldu.