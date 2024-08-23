Japonya'da çekirdek enflasyon yüzde 2'nin altında

Japonya'da para politikası tarafında şahin mesajlar devam ederken, enflasyon göstergelerinden karışık sinyaller geldi.

Bloomberg'in aktardığına göre, ülkede temmuz ayında manşet enflasyon yıllık yüzde 2,8 olarak kaydedildi. Bloomberg anketine katılan ekonomistlerin tahmini yüzde 2,7 yönündeydi.

Tüketici fiyatları temmuzda yıllık yüzde 2,7 artış gösterdi

Taze gıda maddeleri hariç tüketici fiyatları temmuzda yıllık yüzde 2,7 artış gösterdi. Haziran ayında bu kalemde artış yüzde 2,6 olarak kaydedilmişti.

Japonya'da enerji ve taze gıda hariç fiyatlarda artış Eylül 2022'den bu yana ilk kez yüzde 2'nin altına indi.

Japonya'nın çekirdek enflasyonu temmuz ayında üst üste üçüncü ay hızlandı.

Taze gıda ve enerji maliyetlerini içermeyen ve Japonya Merkez Bankası tarafından daha geniş enflasyon eğilimlerinin önemli bir göstergesi olarak yakından izlenen "çekirdek" endeks, haziran ayında %2,2 arttıktan sonra %1,9 yükseldi.